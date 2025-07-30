Камчатка и Япония под ударом мощного цунами: последствия стихийных бедствий. Фоторепортаж

Появилось видео последствий мощного землетрясения в Северо-Курильске
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В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами
В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Сегодняшнее землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки вызвало масштабные разрушения и угрозу цунами для всего Тихоокеанского региона. В Северо-Курильске прошли четыре волны, вынудившие эвакуировать всех 2400 жителей на возвышенности. Кадры последствий стихийного бедствия — в материале URA.RU.

В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада в результате землетрясения. Жертв удалось избежать — детей в саду не было, а оперативные службы быстро приступили к ликвидации последствий. Кроме того, в Северо-Курильске из-за толчков рушились печные трубы.

Угроза цунами достигла и других стран. В Японии волны высотой до 50 сантиметров обрушились на побережье Хоккайдо. Власти эвакуируют жителей прибрежных зон, а сирены тревоги звучат даже в Иокогаме. По прогнозам, следующие волны могут быть выше — до 3,5 метров. Кроме того, тревога объявлена и в США, Мексике, Китае и ряде других стран.

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Сегодняшнее землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки вызвало масштабные разрушения и угрозу цунами для всего Тихоокеанского региона. В Северо-Курильске прошли четыре волны, вынудившие эвакуировать всех 2400 жителей на возвышенности. Кадры последствий стихийного бедствия — в материале URA.RU. В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада в результате землетрясения. Жертв удалось избежать — детей в саду не было, а оперативные службы быстро приступили к ликвидации последствий. Кроме того, в Северо-Курильске из-за толчков рушились печные трубы. Угроза цунами достигла и других стран. В Японии волны высотой до 50 сантиметров обрушились на побережье Хоккайдо. Власти эвакуируют жителей прибрежных зон, а сирены тревоги звучат даже в Иокогаме. По прогнозам, следующие волны могут быть выше — до 3,5 метров. Кроме того, тревога объявлена и в США, Мексике, Китае и ряде других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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