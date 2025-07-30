Глава Саратовской области рассказал о компенсациях для жителей обрушившегося дома

Жители подъезда, обрушившегося от взрыва газа в доме на улице Блинова в Саратове, получат выплаты на приобретение нового жилья. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Для владельцев квартир 5 подъезда дома на улице Блинова в дополнение к мерам поддержки при утрате имущества решено сделать выплаты на приобретение нового жилья», — отметил Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Всего в подъезде находились 38 квартир различной площади и количества комнат.
Размер компенсаций будет рассчитываться исходя из стоимости квадратного метра, установленной для региона Минстроем России — власти приобретают их в рамках соцпрограмм по стоимости 88,8 тысячи рублей за квадрат. По словам губернатора, собственник квартиры площадью около 40 квадратных метров сможет получить сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
Бусаргин пояснил, что такой механизм поддержки позволит людям быстрее получить новое жилье и самостоятельно выбрать подходящий вариант. Помимо компенсаций за жилье, все собственники получат выплаты за утраченное имущество — как частично, так и полностью разрушенное. Также предусмотрены компенсации за поврежденные автомобили. Размер выплат будет определяться индивидуально на основании независимой оценки и поданных заявлений. Для всех пострадавших предусмотрена единовременная выплата на предметы первой необходимости — деньги уже начали перечислять на каждого члена семьи в рамках режима чрезвычайной ситуации.
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме по улице Блинова в Саратове 25 июля. В результате происшествия часть здания с 10 по первый этажи была разрушена. Четыре человека погибли, еще семь — пострадали.
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