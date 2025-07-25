Семь человек пострадали при взрыве газа в Саратове. Видео

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Под завалами остается мужчина, который подает признаки жизни
Под завалами остается мужчина, который подает признаки жизни Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В результате взрыва газа и обрушении в жилом доме в Саратове пострадали семь человек. Об этом сообщили в медицинских службах.

«В результате ЧП различные травмы получили семь человек», — рассказали в медицинских службах ТАСС. Еще четыре человека погибли. Под завалами остается мужчина, который подает признаки жизни — специалисты прикладывают все усилия для его спасения.

В жилом десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове днем 25 июля произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение конструкций здания. На данный момент сотрудники экстренных служб и следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Следите за развитием ситуации в онлайн-трансляции URA.RU.

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В результате взрыва газа и обрушении в жилом доме в Саратове пострадали семь человек. Об этом сообщили в медицинских службах. «В результате ЧП различные травмы получили семь человек», — рассказали в медицинских службах ТАСС. Еще четыре человека погибли. Под завалами остается мужчина, который подает признаки жизни — специалисты прикладывают все усилия для его спасения. В жилом десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове днем 25 июля произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение конструкций здания. На данный момент сотрудники экстренных служб и следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Следите за развитием ситуации в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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