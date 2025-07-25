В результате взрыва газа и обрушении в жилом доме в Саратове пострадали семь человек. Об этом сообщили в медицинских службах.
«В результате ЧП различные травмы получили семь человек», — рассказали в медицинских службах ТАСС. Еще четыре человека погибли. Под завалами остается мужчина, который подает признаки жизни — специалисты прикладывают все усилия для его спасения.
В жилом десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове днем 25 июля произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение конструкций здания. На данный момент сотрудники экстренных служб и следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Следите за развитием ситуации в онлайн-трансляции URA.RU.
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