Власти рассказали, какие выплаты получат жертвы теракта в Сочи

Семьи погибших и пострадавших в Сочи от атаки беспилотников получат выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предусмотрены дополнительные компенсации (архивное фото)
Предусмотрены дополнительные компенсации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали юг России, под удар попал город Сочи

Семьи погибших и пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи получат денежные выплаты из федерального бюджета. Каждой семье погибшего полагается 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Эта сумма будет разделена в равных долях между всеми членами семьи. Остальные пострадавшие получат выплаты в зависимости от тяжести вреда здоровью: 600 тысяч рублей за тяжкий или средней тяжести вред и 300 тысяч рублей — за легкий вред.

Помимо федеральных выплат, предусмотрены дополнительные компенсации из благотворительного фонда «Скорей добрей». Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие с тяжелыми ранениями — 200 тысяч рублей, а с легкими — 50 тысяч рублей. Эти средства формируются за счет добровольных пожертвований сотрудников администрации, депутатов и жителей города.

Выплаты из фонда носят заявительный характер. Для их получения родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района. Мэр Сочи поручил обеспечить правовое сопровождение пострадавших при оформлении компенсаций из федерального бюджета.

В ночь на 24 июля 2025 года Сочи подвергся массированной атаке беспилотников. На улице Авиационной в Адлерском районе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семьи погибших и пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи получат денежные выплаты из федерального бюджета. Каждой семье погибшего полагается 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Эта сумма будет разделена в равных долях между всеми членами семьи. Остальные пострадавшие получат выплаты в зависимости от тяжести вреда здоровью: 600 тысяч рублей за тяжкий или средней тяжести вред и 300 тысяч рублей — за легкий вред. Помимо федеральных выплат, предусмотрены дополнительные компенсации из благотворительного фонда «Скорей добрей». Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие с тяжелыми ранениями — 200 тысяч рублей, а с легкими — 50 тысяч рублей. Эти средства формируются за счет добровольных пожертвований сотрудников администрации, депутатов и жителей города. Выплаты из фонда носят заявительный характер. Для их получения родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района. Мэр Сочи поручил обеспечить правовое сопровождение пострадавших при оформлении компенсаций из федерального бюджета. В ночь на 24 июля 2025 года Сочи подвергся массированной атаке беспилотников. На улице Авиационной в Адлерском районе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...