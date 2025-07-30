Власти рассказали, какие выплаты получат жертвы теракта в Сочи

Семьи погибших и пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи получат денежные выплаты из федерального бюджета. Каждой семье погибшего полагается 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Жителям, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, предусмотрена единовременная денежная выплата: 1,5 миллиона рублей на погибшего родственника», — говорится в официальном telegram-канале администрации. Эта сумма будет разделена в равных долях между всеми членами семьи. Остальные пострадавшие получат выплаты в зависимости от тяжести вреда здоровью: 600 тысяч рублей за тяжкий или средней тяжести вред и 300 тысяч рублей — за легкий вред.
Помимо федеральных выплат, предусмотрены дополнительные компенсации из благотворительного фонда «Скорей добрей». Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшие с тяжелыми ранениями — 200 тысяч рублей, а с легкими — 50 тысяч рублей. Эти средства формируются за счет добровольных пожертвований сотрудников администрации, депутатов и жителей города.
Выплаты из фонда носят заявительный характер. Для их получения родственникам погибших и пострадавшим необходимо обратиться с документами в администрацию Адлерского внутригородского района. Мэр Сочи поручил обеспечить правовое сопровождение пострадавших при оформлении компенсаций из федерального бюджета.
В ночь на 24 июля 2025 года Сочи подвергся массированной атаке беспилотников. На улице Авиационной в Адлерском районе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
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