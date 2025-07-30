Путин устроил двум опытным губернаторам проверку в Кремле

Президент Владимир Путин продемонстрировал, что отказ от ограничений срока пребывания губернатора у власти оказался оправданным. На этой неделе он встретился сразу с двумя старожилами — главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и руководителем Ставрополья Владимиром Владимировым. Как объяснили URA.RU эксперты, долгое пребывание в должности главы региона дает свой эффект, и президенту важно было оценить потенциал губернаторов-старожилов.
Путин начал разговор с Темрезовым с приятного. “У вас положительный бюджет, профицитный. Как это у вас получается?” — спросил президент.
Темрезов, подтвердил, что профицит казны 1,6 млрд рублей, и объяснил это тем, что республика наращивает собственные доходы. «Стараемся», — пояснил он.
Но акцент в разговоре был сделан на состояние школ и детских садов. За последние пять лет в регионе построено 803 социальных объекта, в том числе 64 школы, 56 культурных и 52 медицинских учреждения. На эти цели было направлено около 45 млрд рублей, рассказал Темрезов.
“Социальные объекты требуют особого внимания. Вы сказали про школы: конечно, много объектов, школьных зданий, которые надо приводить в должное состояние. И места в детских садах, конечно. Надо увеличивать их количество”, — обратил внимание Путин.
Отдельно глава республики доложил о развитии всесезонного курорта Архыз. Его в 2024 году посетили более двух миллионов человек, при том что население республики — 468 тысяч. В 2028-2029 годах рядом со знаменитым курортом должен появиться одноименный аэропорт, который, по оценке Темрезова, в первый же год сможет принять миллион человек.
Глава Карачаево-Черкессии — один из губернаторов-старожилов в России: во главе региона он с 2011 года. Буквально пару дней назад, 28 июля, президент встретился с другим опытным региональным политиком — губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, который руководит краем с 2013 года. Закон об организации публичной власти в субъектах России, принятый в 2021 году, фактически "обнулил" сроки полномочий глав регионов, и губернаторы получили право баллотироваться, как минимум, в третий раз подряд.
Экс-советник президента РФ, политолог Сергей Станкевич объяснил, что Путин встретился с ними, чтобы в том числе оценить, не исчерпали ли они свой потенциал. По мнению эксперта, долгое нахождение у власти вовсе не означает потери запала.
“Это говорит о том, что управленец накопил значительный опыт. Если он после этого прошел еще и тест в виде встречи с президентом, это значит, что его знания оценили положительно и дают мандат на продолжение руководства”, — объяснил Станкевич.
К действующим “долгожителям” нет особых претензий со стороны президента, подтвердил президент холдинга «Минченко консалтинг», соавтор рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» Евгений Минченко. “Кому рекомендуют вещи собирать — с теми не встречаются. Поэтому я думаю, что все нормально и у Владимирова, и у Темрезова. Они действительно скорее исключение из правил: не так уж много у нас губернаторов-долгожителей — все-таки произошла большая замена в 2019 и 2021 годах”, — объяснил политолог.
Как только вопросы к человеку становятся существенными, ему их задают, и он уходит либо сам, либо его снимают с должности, отметил член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. “Если человек 10 лет правит регионом, значит он хорошо это делает. Хотя обновление кадров, конечно, у нас идет непрерывно. Обычно два, максимум три срока на позиции губернатора, потом перемещают по горизонтали (в другой регион) или по вертикали”, — заключил собеседник URA.RU.
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