«ВкусВилл» восстановил сайт после сбоев: какие еще приложения могут не работать из-за технических неполадок

Приложение и сайт «ВкусВилла» снова работают
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Приложение и сайт «Вкусвилла» переставали работать из-за сбоя
Приложение и сайт «Вкусвилла» переставали работать из-за сбоя Фото:

На сайте и в мобильном приложении супермаркета «ВкусВилл» зафиксирован технический сбой. Представители компании сообщили, что пользователи могут столкнуться с трудностями при оформлении заказов. В то же время в «ВкусВилл» подчеркнули, что сбой не связан с кибератакой. Сейчас сбои уже устранены, сайт и приложении магазина работает в штатном режиме. Перебои наблюдаются и в работе сайтов других компаний. Какие российские приложения могут не работать — в материале URA.RU.

«ВкусВилл»

Сейчас сайт и приложение сети работают в штатном режиме
Сейчас сайт и приложение сети работают в штатном режиме
Фото:

Интернет-сайт и мобильное приложение розничной сети «ВкусВилл» приостановили работу в результате технического сбоя, не связанного с внешним вмешательством или кибератакой. В компании отметили, что изменений в системных настройках не зафиксировано, попыток несанкционированного доступа, равно как и утечек данных, обнаружено не было. Версия о кибератаке рассматривается как маловероятная.

При этом все офлайн-магазины сети продолжают функционировать в штатном режиме. Сейчас все неполадки уже были устранены, и функционирование сайта и мобильного приложения магазина восстановлено в полном объеме.

«Самокат»

Также в работе сервиса доставки «Самокат» произошел технический сбой. В опубликованном уведомлении на сайте компании говорится: «Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим». Пользователи, заходящие на сайт с компьютера, видят предупреждение о временной недоступности сервиса. В то же время на мобильной версии сайта и в приложении подобные сообщения отсутствуют.

Умные кассы «Эвотор»

Массовый сбой зафиксирован в работе умных касс «Эвотор»
Массовый сбой зафиксирован в работе умных касс «Эвотор»
Фото:

Кроме того, сервис интеллектуальных касс «Эвотор» подвергся значительному техническому сбою. В течение последнего времени наблюдается существенный рост числа обращений в службу поддержки — пользователи информируют о затруднениях при работе с официальным сайтом, мобильным приложением и личным кабинетом.

Согласно информации портала Downdetector, наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Владимирской области. Владельцы кассового оборудования сообщают о невозможности осуществления платежных операций: устройства либо перестают реагировать на действия, либо полностью зависают.

«Доброцен»

Помимо этого, в работе крупнейшей сети продуктовых дискаунтеров «Доброцен» тоже зафиксирован технический сбой. Представители компании сообщили, что из-за внутренних технических неполадок возможны временные затруднения при обслуживании в магазинах сети. Сейчас специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильной работы торговых точек.

Несмотря на возникшие трудности, руководство «Доброцен» подчеркивает свою приверженность основной миссии компании — приносить пользу людям. Администрация сети выразила благодарность покупателям за понимание, доверие и поддержку в сложившейся ситуации. При этом telegram-канал Shot сообщал, что «Доброцен» подвергся хакерской атаке. Представители сети эту информацию опровергают.

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На сайте и в мобильном приложении супермаркета «ВкусВилл» зафиксирован технический сбой. Представители компании сообщили, что пользователи могут столкнуться с трудностями при оформлении заказов. В то же время в «ВкусВилл» подчеркнули, что сбой не связан с кибератакой. Сейчас сбои уже устранены, сайт и приложении магазина работает в штатном режиме. Перебои наблюдаются и в работе сайтов других компаний. Какие российские приложения могут не работать — в материале URA.RU. «ВкусВилл» Интернет-сайт и мобильное приложение розничной сети «ВкусВилл» приостановили работу в результате технического сбоя, не связанного с внешним вмешательством или кибератакой. В компании отметили, что изменений в системных настройках не зафиксировано, попыток несанкционированного доступа, равно как и утечек данных, обнаружено не было. Версия о кибератаке рассматривается как маловероятная. При этом все офлайн-магазины сети продолжают функционировать в штатном режиме. Сейчас все неполадки уже были устранены, и функционирование сайта и мобильного приложения магазина восстановлено в полном объеме. «Самокат» Также в работе сервиса доставки «Самокат» произошел технический сбой. В опубликованном уведомлении на сайте компании говорится: «Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим». Пользователи, заходящие на сайт с компьютера, видят предупреждение о временной недоступности сервиса. В то же время на мобильной версии сайта и в приложении подобные сообщения отсутствуют. Умные кассы «Эвотор» Кроме того, сервис интеллектуальных касс «Эвотор» подвергся значительному техническому сбою. В течение последнего времени наблюдается существенный рост числа обращений в службу поддержки — пользователи информируют о затруднениях при работе с официальным сайтом, мобильным приложением и личным кабинетом. Согласно информации портала Downdetector, наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Владимирской области. Владельцы кассового оборудования сообщают о невозможности осуществления платежных операций: устройства либо перестают реагировать на действия, либо полностью зависают. «Доброцен» Помимо этого, в работе крупнейшей сети продуктовых дискаунтеров «Доброцен» тоже зафиксирован технический сбой. Представители компании сообщили, что из-за внутренних технических неполадок возможны временные затруднения при обслуживании в магазинах сети. Сейчас специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления стабильной работы торговых точек. Несмотря на возникшие трудности, руководство «Доброцен» подчеркивает свою приверженность основной миссии компании — приносить пользу людям. Администрация сети выразила благодарность покупателям за понимание, доверие и поддержку в сложившейся ситуации. При этом telegram-канал Shot сообщал, что «Доброцен» подвергся хакерской атаке. Представители сети эту информацию опровергают.
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