Сайт и мобильное приложение розничной сети "Вкусвилл" временно перестали работать из-за внутреннего сбоя, а не кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения", — говорится в сообщении пресс-службы, которое передает ТАСС. Представители "Вкусвилла" подчеркнули, что изменений в конфигурации системы зафиксировано не было, подозрительных входов и утечки данных не обнаружено. Таким образом, вероятность кибератаки исключена.
В настоящее время офлайн-магазины сети продолжают работать в обычном режиме. Компания заверяет, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к цифровым сервисам как можно скорее. О сроках полного восстановления работы сайта и приложения пока не сообщается.
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