«Вкусвилл» раскрыл причину массового сбоя приложения

Приложение и сайт «Вкусвилла» перестали работать из-за технического сбоя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Офлайн-магазины «Вкусвилла» работают штатно
Офлайн-магазины «Вкусвилла» работают штатно Фото:

Сайт и мобильное приложение розничной сети "Вкусвилл" временно перестали работать из-за внутреннего сбоя, а не кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения", — говорится в сообщении пресс-службы, которое передает ТАСС. Представители "Вкусвилла" подчеркнули, что изменений в конфигурации системы зафиксировано не было, подозрительных входов и утечки данных не обнаружено. Таким образом, вероятность кибератаки исключена.

В настоящее время офлайн-магазины сети продолжают работать в обычном режиме. Компания заверяет, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к цифровым сервисам как можно скорее. О сроках полного восстановления работы сайта и приложения пока не сообщается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сайт и мобильное приложение розничной сети "Вкусвилл" временно перестали работать из-за внутреннего сбоя, а не кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба компании. "У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения", — говорится в сообщении пресс-службы, которое передает ТАСС. Представители "Вкусвилла" подчеркнули, что изменений в конфигурации системы зафиксировано не было, подозрительных входов и утечки данных не обнаружено. Таким образом, вероятность кибератаки исключена. В настоящее время офлайн-магазины сети продолжают работать в обычном режиме. Компания заверяет, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к цифровым сервисам как можно скорее. О сроках полного восстановления работы сайта и приложения пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...