Приложение и сайт «Самоката» перестали работать

Сервис доставки «Самокат» столкнулся с техническими неполадками 30 июля. Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте компании.
«Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт — иногда это помогает», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Самоката». Пользователи десктопной версии ресурса видят сообщение о временной недоступности, тогда как в мобильной версии сайта и приложении таких уведомлений нет.
Ранее сходные трудности были зафиксированы у розничной сети «Вкусвилл». В компании пояснили, что сбои в работе сайта и мобильного приложения вызваны внутренними техническими причинами и не связаны с кибератаками.
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