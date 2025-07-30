Приложение и сайт «Самоката» перестали работать

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В работе сайта и приложения «Самоката» произошли сбои
В работе сайта и приложения «Самоката» произошли сбои Фото:

Сервис доставки «Самокат» столкнулся с техническими неполадками 30 июля. Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте компании. 

«Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт — иногда это помогает», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Самоката». Пользователи десктопной версии ресурса видят сообщение о временной недоступности, тогда как в мобильной версии сайта и приложении таких уведомлений нет.

Ранее сходные трудности были зафиксированы у розничной сети «Вкусвилл». В компании пояснили, что сбои в работе сайта и мобильного приложения вызваны внутренними техническими причинами и не связаны с кибератаками.

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Сервис доставки «Самокат» столкнулся с техническими неполадками 30 июля. Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте компании.  «Простите, мы сломались. Это ненадолго, скоро починим. Обновите сайт — иногда это помогает», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Самоката». Пользователи десктопной версии ресурса видят сообщение о временной недоступности, тогда как в мобильной версии сайта и приложении таких уведомлений нет. Ранее сходные трудности были зафиксированы у розничной сети «Вкусвилл». В компании пояснили, что сбои в работе сайта и мобильного приложения вызваны внутренними техническими причинами и не связаны с кибератаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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