Массовый сбой зафиксирован в работе умных касс «Эвотор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбои в работе касс наблюдаются во многих регионах России
Сбои в работе касс наблюдаются во многих регионах России Фото:

Сервис «умных» касс «Эвотор» столкнулся с масштабным сбоем. За последние полчаса резко выросло число обращений в поддержку — пользователи жалуются на проблемы с сайтом, мобильным приложением и личным кабинетом.

По данным, Downdetector, cбои зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области. Владельцы касс сообщают, что не могут проводить платежи — оборудование либо зависает, либо вообще не реагирует на команды.

Массовые жалобы на сбой в работе касс «Эвотор»
Массовые жалобы на сбой в работе касс «Эвотор»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис «умных» касс «Эвотор» столкнулся с масштабным сбоем. За последние полчаса резко выросло число обращений в поддержку — пользователи жалуются на проблемы с сайтом, мобильным приложением и личным кабинетом. По данным, Downdetector, cбои зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области. Владельцы касс сообщают, что не могут проводить платежи — оборудование либо зависает, либо вообще не реагирует на команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...