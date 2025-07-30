Массовый сбой зафиксирован в работе умных касс «Эвотор»

Сбои в работе касс наблюдаются во многих регионах России
Сервис «умных» касс «Эвотор» столкнулся с масштабным сбоем. За последние полчаса резко выросло число обращений в поддержку — пользователи жалуются на проблемы с сайтом, мобильным приложением и личным кабинетом.
По данным, Downdetector, cбои зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области. Владельцы касс сообщают, что не могут проводить платежи — оборудование либо зависает, либо вообще не реагирует на команды.
Массовые жалобы на сбой в работе касс «Эвотор»
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