Костромской губернатор Ситников разгромил давнего критика

Губернатор Костромской области Сергей Ситников избавился от своего влиятельного оппонента. Именно так инсайдеры URA.RU из местного истеблишмента трактуют произошедший в регионе политический инцидент. Экс-кандидата в президенты России и депутата облдумы пяти созывов Владимира Михайлова не допустили к участию в выборах регионального парламента.
По решению избиркома в заксобрание не сможет баллотироваться и партия Соцзащиты, возглавляемая Михайловым. Причиной отказа кандидатам стало то, что среди участников общих собраний местных отделений якобы были члены «Единой России». На основании этого конференцию партии Соцзащиты признали неправомочной.
Наш инсайдер сообщил, что «операция» согласовывалась администрацией губернатора на федеральном уровне. По его словам, Ситников объяснял важность политической ликвидации Михайлова тем, что тот попытается повести свою партию в Госдуму в 2026 году.
«Преодоление пятипроцентного барьера в костромское заксо освободило бы Михайлова от сбора подписей для участия в федеральных парламентских выборах в следующем году. В реальности сыграл еще один фактор. Михайлов крайне раздражал Ситникова своей критикой, особенно в последние годы. Губернатор не хотел терпеть его в заксобрании еще один срок», — сообщил инсайдер на условиях анонимности.
Сам Михайлов заявил, что не согласен с решением избиркома, так как члены его партии давно вышли из ЕР. Он намерен обращаться в суд.
«Все участники собраний уже более 6 лет являются членами партии Социальной защиты. А то, что в реестре „Единой России“ числятся люди, которые давно вышли из их партии и вступили в партию Социальной защиты, на наш взгляд, не может быть основанием для признания конференции неправомочной. Данное решение избирательной комиссии мы считаем незаконным и будем оспаривать в суде», — написал Михайлов в своем telegram-канале.
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