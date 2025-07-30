В ЯНАО перенесли сроки включения уличных фонарей

Запуск освещения улиц Ноябрьска власти сдвинули на три дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Уличное освещение в Ноябрьске начнут включать с 4 августа (фото из архива)
Уличное освещение в Ноябрьске начнут включать с 4 августа (фото из архива) Фото:

Власти Ноябрьска (ЯНАО) передвинули дату начала включения фонарей по ночам с 1 на 4 августа. Это связано с корректировкой данных о длительности светового дня, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Включение планировалось осуществить 1 августа. Однако сроки были скорректированы из-за пересмотренных данных о длительности светового дня», — пишет пресс-служба мэрии Ноябрьска в telegram-канале.

Согласно корректировкам, освещение появится в городе с 4 августа. Освещение на многофункциональных площадках и в скверах будет постоянно включаться с началом нового учебного года.

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Власти Ноябрьска (ЯНАО) передвинули дату начала включения фонарей по ночам с 1 на 4 августа. Это связано с корректировкой данных о длительности светового дня, сообщает пресс-служба городской администрации. «Включение планировалось осуществить 1 августа. Однако сроки были скорректированы из-за пересмотренных данных о длительности светового дня», — пишет пресс-служба мэрии Ноябрьска в telegram-канале. Согласно корректировкам, освещение появится в городе с 4 августа. Освещение на многофункциональных площадках и в скверах будет постоянно включаться с началом нового учебного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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