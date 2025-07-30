В ЯНАО перенесли сроки включения уличных фонарей

Уличное освещение в Ноябрьске начнут включать с 4 августа (фото из архива)
Власти Ноябрьска (ЯНАО) передвинули дату начала включения фонарей по ночам с 1 на 4 августа. Это связано с корректировкой данных о длительности светового дня, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Включение планировалось осуществить 1 августа. Однако сроки были скорректированы из-за пересмотренных данных о длительности светового дня», — пишет пресс-служба мэрии Ноябрьска в telegram-канале.
Согласно корректировкам, освещение появится в городе с 4 августа. Освещение на многофункциональных площадках и в скверах будет постоянно включаться с началом нового учебного года.
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