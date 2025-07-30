Ракетную опасность объявили в Ростовской области

На территории Ростовской области вечером 30 июля была объявлена опасность из-за угрозы падения ракет. В экстренном уведомлении в официальном приложении МЧС России отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.
«На территории области объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — предупреждает МЧС России.
В Краснодарском крае 30 июля также была введена ракетная тревога. Властями региона жителям и приезжим рекомендовано срочно перейти в безопасные зоны — подвалы или специальные укрытия.
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