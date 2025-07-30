30 июля 2025

Ракетную опасность объявили в Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей региона призвали укрыться в безопасных местах
Жителей региона призвали укрыться в безопасных местах Фото:

На территории Ростовской области вечером 30 июля была объявлена опасность из-за угрозы падения ракет. В экстренном уведомлении в официальном приложении МЧС России отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона.

«На территории области объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — предупреждает МЧС России.

В Краснодарском крае 30 июля также была введена ракетная тревога. Властями региона жителям и приезжим рекомендовано срочно перейти в безопасные зоны — подвалы или специальные укрытия.

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На территории Ростовской области вечером 30 июля была объявлена опасность из-за угрозы падения ракет. В экстренном уведомлении в официальном приложении МЧС России отмечается, что существует угроза падения ракет на населенные пункты региона. «На территории области объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — предупреждает МЧС России. В Краснодарском крае 30 июля также была введена ракетная тревога. Властями региона жителям и приезжим рекомендовано срочно перейти в безопасные зоны — подвалы или специальные укрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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