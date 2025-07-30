30 июля 2025

Трамп ввел пошлины в 50% против Бразилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ввел пошлины в отношении Бразилии
Трамп ввел пошлины в отношении Бразилии Фото:

Указ о введении 50% пошлины на товары из Бразилии, а также на импорт полуфабрикатов и изделий из меди подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

«Трамп подписал указ о введении 50% пошлины в отношении Бразилии за действия, представляющие „угрозу“ для США. Также президент с августа вводит 50% пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Дональд Трамп уже уведомил о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, с тарифами от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами. Теперь аналогичные ограничения распространяются и на Бразилию, а также на импорт медных полуфабрикатов и изделий.

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Указ о введении 50% пошлины на товары из Бразилии, а также на импорт полуфабрикатов и изделий из меди подписал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается в заявлении Белого дома. «Трамп подписал указ о введении 50% пошлины в отношении Бразилии за действия, представляющие „угрозу“ для США. Также президент с августа вводит 50% пошлину на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее Дональд Трамп уже уведомил о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, с тарифами от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер в случае отсутствия прогресса в торговых переговорах с партнерами. Теперь аналогичные ограничения распространяются и на Бразилию, а также на импорт медных полуфабрикатов и изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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