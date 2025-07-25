Politico: Трамп в ближайшие дни огласит решение по торговому соглашению с ЕС

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может объявить о своем решении по торговому соглашению с Европейским союзом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным Politico, Вашингтон и Брюссель ведут интенсивные переговоры, пытаясь избежать введения новых торговых пошлин. Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 1 августа 30-процентные пошлины на весь импорт из ЕС. Меры могут быть добавлены к уже существующим тарифам в размере 10%, которые действуют на европейскую сталь, алюминий и автомобили.
В ответ на возможные действия США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала стороны приложить максимум усилий для достижения компромисса до 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что Евросоюз стремится добиться отмены американских пошлин, однако параллельно подготовил список товаров из США на сумму 72 млрд евро, в отношении которых могут быть введены ответные тарифы. Трамп накануне положительно оценил ход переговоров, отметив серьезность и конструктивность дискуссий между США и ЕС.
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