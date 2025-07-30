30 июля 2025

Shot: умер князь Александр Трубецкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Умер князь Александр Трубецкой, ему было 78 лет
Умер князь Александр Трубецкой, ему было 78 лет Фото:

Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок знатных российских родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Об этом сообщают СМИ. 

«Скончался князь Александр Трубецкой. Он был прямым потомком знатных российских родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет», — говорится в telegram-канале  SHOT.

Ранее URA.RU сообщало, что князь Александр Трубецкой, потомок известных родов Трубецких и Голицыных, был срочно госпитализирован в Москве из-за осложнений после пневмонии. 78-летнего мужчину доставили в реанимацию с проблемами дыхания, но врачи смогли стабилизировать его состояние. Трубецкой родился в Париже, активно участвовал в общественной жизни и имел звание почетного профессора МГУ. 

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Скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок знатных российских родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет. Об этом сообщают СМИ.  «Скончался князь Александр Трубецкой. Он был прямым потомком знатных российских родов Трубецких и Голицыных. Ему было 78 лет», — говорится в telegram-канале  SHOT. Ранее URA.RU сообщало, что князь Александр Трубецкой, потомок известных родов Трубецких и Голицыных, был срочно госпитализирован в Москве из-за осложнений после пневмонии. 78-летнего мужчину доставили в реанимацию с проблемами дыхания, но врачи смогли стабилизировать его состояние. Трубецкой родился в Париже, активно участвовал в общественной жизни и имел звание почетного профессора МГУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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