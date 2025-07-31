Генпрокуратура обратилась с новым иском к издателю «Мира танков»

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск Генеральной прокуратуры к бывшему владельцу российского разработчика игр «Леста игры» Малику Хатажаеву (признанн экстремистом и террористом в РФ) и собственнику Wargaming Виктору Кислому. Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные судебной картотеки, заявление поступило 28 июля 2025 года и касается пяти ответчиков, включая двух физических лиц и ООО «Эджцентр».
«Компания продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства», — отметил генеральный директор ООО «Эджцентр» Тимофей Савин «Ведомостям». В пресс-службе компании «Леста»* сообщили, что не комментируют действия правоохранительных органов, однако подчеркнули: «Ни игры „Лесты“, ни работа компании не затронуты данным иском». Причины подачи иска в материалах суда не раскрываются.
Известно, что это уже не первый иск Генпрокуратуры по данному направлению. В начале июня другой московский суд удовлетворил требования ведомства и передал государству 100% долей в уставном капитале трех юридических лиц, связанных с петербургской игровой студией и издателем игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Суды также признали деятельность Хатажаева и Кислого экстремистской и запретили им деятельность на территории России.
Ранее Таганский районный суд Москвы постановил передать в собственность государства все доли компании «Леста». В своем иске Генпрокуратура потребовала признать экстремистским объединением группу, включающую владельца «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, а также запретить их деятельность на территории России. В ведомстве пояснили, что компании, по данным следствия, осуществляли экстремистскую деятельность, связанную с поддержкой ВСУ. Кроме того, Генпрокуратура настаивала на обращении в доход государства 100% долей в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».
*Компания «Леста» принадлежала предпринимателю Малику Хатажаеву, признанному экстремистом и террористом в РФ
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