Продажи Оземпика и его аналогов выросли в России в четыре раза

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Россияне скупают аналоги оземпика: рост продаж в 4 раза
Россияне скупают аналоги оземпика: рост продаж в 4 раза Фото:

Продажи семаглутида — действующего вещества препарата оземпик — и его аналогов в России увеличились в четыре раза за первое полугодие 2025 года. Основными причинами стали появление российских дженериков и снижение цен на препараты. Об этом сообщили аналитические компании DSM Group и RNC Pharma.

«Аптечные продажи препаратов с семаглутидом в январе-июне 2025 года составили 12,5 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении реализация этих средств достигла 2,2 млн упаковок — рост в 4,5–4,6 раза», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group и RNC Pharma.

По данным RNC Pharma, за январь-июль продажи достигли 11,7 млрд руб., а прирост был схожим с данными DSM Group. Повышенный интерес к семаглутиду может быть связан как с лечением диабета, так и с его применением в снижении веса — этот тренд поддерживается международными рекомендациями.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе–феврале 2025 года продажи антидепрессантов в российских аптеках достигли 2,8 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Всего было реализовано 3,2 млн упаковок, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Продажи семаглутида — действующего вещества препарата оземпик — и его аналогов в России увеличились в четыре раза за первое полугодие 2025 года. Основными причинами стали появление российских дженериков и снижение цен на препараты. Об этом сообщили аналитические компании DSM Group и RNC Pharma. «Аптечные продажи препаратов с семаглутидом в январе-июне 2025 года составили 12,5 млрд руб., что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении реализация этих средств достигла 2,2 млн упаковок — рост в 4,5–4,6 раза», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group и RNC Pharma. По данным RNC Pharma, за январь-июль продажи достигли 11,7 млрд руб., а прирост был схожим с данными DSM Group. Повышенный интерес к семаглутиду может быть связан как с лечением диабета, так и с его применением в снижении веса — этот тренд поддерживается международными рекомендациями. Ранее URA.RU сообщало, что в январе–феврале 2025 года продажи антидепрессантов в российских аптеках достигли 2,8 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Всего было реализовано 3,2 млн упаковок, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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