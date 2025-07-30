Дело челябинки, нанявшей киллера для убийства 12-летней дочери, ушло в суд

Уголовное дело на жительницу поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), которая заказала убийство своей 12-летней дочери, направлено в суд. Преступление было выявлено до его совершения, сообщили в пресс-службах СК и областной прокуратуры.
«Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы поселка Измайловский. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства малолетнего по найму). Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
Следствием установлено, что 16 апреля 2025 года в вечернее время 46-летняя женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, "из личных неприязненных отношений к своей 12-летней дочери, с целью ее убийства обратилась к местному жителю, с которым познакомилась этим же вечером, с предложением убить дочь путем утопления в реке". Мужчина недавно вернулся со спецоперации, не поверил в ее слова и ушел, однако вернулся, чтобы проверить, что произойдет. Тогда мать вывела девочку-подростка к нему и приказала утопить за вознаграждение 100 тысяч рублей. Мужчина увел ребенка к себе домой и вызвал полицию.
Оказалось, что у женщины есть еще трое детей. Семья переехала из поселка Лесной Свердловской области, где уже стояла на учете ПДН.
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