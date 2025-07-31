«Удивились, что впервые до нас долетел беспилотник»: что говорят очевидцы об ударе по заводу в Пензе

На одном из промышленных объектов Пензы произошло возгорание, которое стало следствием атаки беспилотников ВСУ. По словам местных жителей, это первый случай, когда дроны достигли этого объекта. В настоящее время в регионе продолжает действовать тревога. Что говорят местные жители об ударе по заводу — в материале URA.RU.
Что произошло
В результате атаки беспилотников на Пензу на одном из промышленных предприятий города возник пожар. Густой дым распространился по Заводскому району. Губернатор региона Олег Мельниченко отметил, что пострадавших и разрушений нет, возгорание ликвидируют экстренные службы.
В регионе временно ограничен мобильный интернет для обеспечения безопасности. В городе действует режим «Воздушная опасность» — включены сирены и оповещения через различные каналы.
Реакция местных жителей
Местные жители выразили удивление в социальных сетях по поводу произошедшего, отмечая, что за все время это был единственный случай, когда беспилотник смог долететь до Пензы. Одна из жительниц рассказала URA.RU, что паника среди населения есть только в районах, которых коснулись последствия атаки.
Продолжающаяся работа сирен вызывала беспокойство у горожан — многие задавались вопросом, означает ли это, что беспилотники все еще находятся в воздушном пространстве. «Каждый раз все громче и громче, звук такой как крик. Очень неприятно как-то на душе прям сразу», — написала одна из пользовательниц.
На предприятиях, попавших в зону поражения, сотрудникам разрешили покинуть рабочие места, рассказывают местные жители. Заводской район оказался перекрыт. Резко возросшие цены на такси и остановка общественного транспорта создали дополнительные трудности — кондукторы советовали пассажирам перемещаться в безопасные места.
При этом на фоне общей тревоги некоторые продолжали заниматься повседневными делами, что вызывало недоумение у очевидцев. «Я больше всего поражена людям, которые сейчас косят траву и играют с детьми на площадке», — делится местная жительница.
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