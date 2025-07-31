Медведев ответил Трампу, обозвавшего его «несостоявшимся президентом РФ»

Медведев: нервозность Трампа говорит о правоте России
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Между Трампом и Медведевым разгорелась очередная публичная перепалка
Между Трампом и Медведевым разгорелась очередная публичная перепалка Фото:

Если слова «бывшего президента России» вызывают столь нервную реакцию у действующего президента США, значит, Россия находится на верном пути и продолжит отстаивать свои интересы. Так отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также с иронией прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» России и Индии, предложив вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах» и упомянув несуществующую в реальности «мертвую руку».

Между Трампом и Медведевым разгорелась очередная публичная перепалка. Поводом стали обсуждения торговых отношений между Россией и Индией, а также возможные вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Трамп в своей социальной сети Truth Social резко высказался в адрес Медведева, назвав его «несостоявшимся президентом РФ» и обвинив в «опасных заявлениях».

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Если слова «бывшего президента России» вызывают столь нервную реакцию у действующего президента США, значит, Россия находится на верном пути и продолжит отстаивать свои интересы. Так отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также с иронией прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» России и Индии, предложив вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах» и упомянув несуществующую в реальности «мертвую руку». Между Трампом и Медведевым разгорелась очередная публичная перепалка. Поводом стали обсуждения торговых отношений между Россией и Индией, а также возможные вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Трамп в своей социальной сети Truth Social резко высказался в адрес Медведева, назвав его «несостоявшимся президентом РФ» и обвинив в «опасных заявлениях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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