Медведев ответил Трампу, обозвавшего его «несостоявшимся президентом РФ»

Если слова «бывшего президента России» вызывают столь нервную реакцию у действующего президента США, значит, Россия находится на верном пути и продолжит отстаивать свои интересы. Так отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также с иронией прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» России и Индии, предложив вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах» и упомянув несуществующую в реальности «мертвую руку».
Между Трампом и Медведевым разгорелась очередная публичная перепалка. Поводом стали обсуждения торговых отношений между Россией и Индией, а также возможные вторичные пошлины против стран, покупающих российскую нефть. Трамп в своей социальной сети Truth Social резко высказался в адрес Медведева, назвав его «несостоявшимся президентом РФ» и обвинив в «опасных заявлениях».
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