Independent: Трамп стал жестче с Россией из-за ТВ и жены Мелании

Кадры конфликта на Украине, транслируемые по телевидению, а также позиция первой леди США Мелании изменили отношение президента США Дональда Трампа к России. Об этом указал представитель администрации главы Белого дома.
«Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — передает слова представителя The Independent. Кроме того, он призывает не недооценивать влияние супруги американского лидера, поскольку Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.
Дональд Трамп выразил мнение, что Дмитрий Медведев вступает на очень опасную территорию. Поводом для резких заявлений стали обсуждения торгового взаимодействия между Россией и Индией, а также обсуждение вероятности введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть. Трамп отметил, что его не интересует, каким образом Индия строит отношения с Россией, охарактеризовав экономические системы обеих стран как «нежизнеспособные».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.