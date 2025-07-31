Independent: Трамп стал жестче с Россией из-за ТВ и жены Мелании

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Представитель Белого дома рассказал, что Трамп стал жестче с Россией из-за телевидения и жены президента
Представитель Белого дома рассказал, что Трамп стал жестче с Россией из-за телевидения и жены президента Фото:

Кадры конфликта на Украине, транслируемые по телевидению, а также позиция первой леди США Мелании изменили отношение президента США Дональда Трампа к России. Об этом указал представитель администрации главы Белого дома.

«Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — передает слова представителя The Independent. Кроме того, он призывает не недооценивать влияние супруги американского лидера, поскольку Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

Дональд Трамп выразил мнение, что Дмитрий Медведев вступает на очень опасную территорию. Поводом для резких заявлений стали обсуждения торгового взаимодействия между Россией и Индией, а также обсуждение вероятности введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть. Трамп отметил, что его не интересует, каким образом Индия строит отношения с Россией, охарактеризовав экономические системы обеих стран как «нежизнеспособные».

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Кадры конфликта на Украине, транслируемые по телевидению, а также позиция первой леди США Мелании изменили отношение президента США Дональда Трампа к России. Об этом указал представитель администрации главы Белого дома. «Он дедушка, семьянин, изображения раненых или голодающих детей злят его так же сильно, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — передает слова представителя The Independent. Кроме того, он призывает не недооценивать влияние супруги американского лидера, поскольку Мелания повлияла на принятие им решений по украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Дональд Трамп выразил мнение, что Дмитрий Медведев вступает на очень опасную территорию. Поводом для резких заявлений стали обсуждения торгового взаимодействия между Россией и Индией, а также обсуждение вероятности введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть. Трамп отметил, что его не интересует, каким образом Индия строит отношения с Россией, охарактеризовав экономические системы обеих стран как «нежизнеспособные».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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