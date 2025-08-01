Бывший директор актива семьи тюменского олигарха ушел работать к курганскому экс-силовику

Курганскую агрофирму «Русское поле» возглавил опытный топ-менеджер Лепихин
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Александр Лепихин возглавил агрофирму в Куртамышском округе
Александр Лепихин возглавил агрофирму в Куртамышском округе Фото:

Курганский топ-менеджер Александр Лепихин, который восемь лет возглавлял шадринское сельхозпредприятие семьи тюменского олигарха Владимира Шевчика, нашел новое место работы. Он устроился директором в агрофирму, принадлежащей экс-силовику Сергею Корюкину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Лепихин после ухода из „Миллениума“ долго без работы не сидел. Устроился директором в агрофирму „Русское поле“ к бывшему силовику в Куртамышском округе», — сообщил источник.

Информация подтверждается данными из госреестра. До назначения Лепихина сельхозпредприятием руководил сын Сергея Корюкина — Владислав. Они оба являются владельцами компании. 

Корюкин-старший до предпринимательской деятельности служил в Управлении внутренних дел. В 90-х годах начал бизнес на регулярных пассажирских перевозках. Владел несколькими компаниями. С 2007 года создал агрофирму «Русское поле», занимающуюся выращиванием зерновых. 

Ранее URA.RU писало, что в курганском агропредприятии «Миллениум», где происходила забастовка рабочих, сменился руководитель. Вместо Александра Лепихина кресло директора занял Роман Веретин. 

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Курганский топ-менеджер Александр Лепихин, который восемь лет возглавлял шадринское сельхозпредприятие семьи тюменского олигарха Владимира Шевчика, нашел новое место работы. Он устроился директором в агрофирму, принадлежащей экс-силовику Сергею Корюкину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Лепихин после ухода из „Миллениума“ долго без работы не сидел. Устроился директором в агрофирму „Русское поле“ к бывшему силовику в Куртамышском округе», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из госреестра. До назначения Лепихина сельхозпредприятием руководил сын Сергея Корюкина — Владислав. Они оба являются владельцами компании.  Корюкин-старший до предпринимательской деятельности служил в Управлении внутренних дел. В 90-х годах начал бизнес на регулярных пассажирских перевозках. Владел несколькими компаниями. С 2007 года создал агрофирму «Русское поле», занимающуюся выращиванием зерновых.  Ранее URA.RU писало, что в курганском агропредприятии «Миллениум», где происходила забастовка рабочих, сменился руководитель. Вместо Александра Лепихина кресло директора занял Роман Веретин. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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