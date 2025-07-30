30 июля 2025

В Кусе начали собирать грузди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сезон сбора груздей стартовал
Сезон сбора груздей стартовал Фото:

В Кусе (Челябинская область) жители начали сбор груздей. Специалисты отметили, что сезон для них стартовал.

«Грузди пошли! Ирина Федосова поделилась фотографиями с сегодняшней тихой охоты», — рассказала газета «Жизнь района».

В пресс-службе нацпарка «Зигальга» URA.RU рассказали, что сезон для этих грибов начинается. В лесах Катав-Ивановского района грузди тоже появились.

Пока маленькие, пояснили на Зигальге, эти грибы находятся под землей. Как URA.RU заметили в Ильменском заповеднике, потом они вырастают, и некоторые экземпляры появляются на поверхности. Хотя, добавили в нацпарке, даже взрослыми грузди показываются грибникам не всегда. Все зависит от толщины подстилки.

В конце июля жители Кыштыма занялись сбором черных лисичек. В Западной Европе их считают деликатесом. Перед употреблением обработка не требуется, но едят только трубчатую часть гриба — ножку выбрасывают.

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В Кусе (Челябинская область) жители начали сбор груздей. Специалисты отметили, что сезон для них стартовал. «Грузди пошли! Ирина Федосова поделилась фотографиями с сегодняшней тихой охоты», — рассказала газета «Жизнь района». В пресс-службе нацпарка «Зигальга» URA.RU рассказали, что сезон для этих грибов начинается. В лесах Катав-Ивановского района грузди тоже появились. Пока маленькие, пояснили на Зигальге, эти грибы находятся под землей. Как URA.RU заметили в Ильменском заповеднике, потом они вырастают, и некоторые экземпляры появляются на поверхности. Хотя, добавили в нацпарке, даже взрослыми грузди показываются грибникам не всегда. Все зависит от толщины подстилки. В конце июля жители Кыштыма занялись сбором черных лисичек. В Западной Европе их считают деликатесом. Перед употреблением обработка не требуется, но едят только трубчатую часть гриба — ножку выбрасывают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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