В Кусе (Челябинская область) жители начали сбор груздей. Специалисты отметили, что сезон для них стартовал.
«Грузди пошли! Ирина Федосова поделилась фотографиями с сегодняшней тихой охоты», — рассказала газета «Жизнь района».
В пресс-службе нацпарка «Зигальга» URA.RU рассказали, что сезон для этих грибов начинается. В лесах Катав-Ивановского района грузди тоже появились.
Пока маленькие, пояснили на Зигальге, эти грибы находятся под землей. Как URA.RU заметили в Ильменском заповеднике, потом они вырастают, и некоторые экземпляры появляются на поверхности. Хотя, добавили в нацпарке, даже взрослыми грузди показываются грибникам не всегда. Все зависит от толщины подстилки.
В конце июля жители Кыштыма занялись сбором черных лисичек. В Западной Европе их считают деликатесом. Перед употреблением обработка не требуется, но едят только трубчатую часть гриба — ножку выбрасывают.
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