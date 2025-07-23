Главред URA.RU: от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов, угрожая другой статьей УК

Недопуск адвокатов к региональному редактору URA.RU Игорю Сергееву может быть попыткой надавить на него и добиться отказа от права на защиту. Та же следователь, что сегодня отказалась раскрывать его местоположение, ранее оказывала сильное давление на свердловского редактора Дениса Аллаярова. Об этом заявила главный редактор URA.RU Диана Козлова.
«Уже несколько дней мы разбираемся с беспрецедентным событием — к Денису пришла следователь и еще один человек, представившийся сотрудником ФСБ. Вместе они требовали от него отказаться от своих адвокатов, признать вину по иным преступлениям, оговорить других сотрудников агентства и пойти на сделку со следствием. В противном случае, как было сказано, Денису угрожает 10 лет лишения свободы по обвинению в госизмене.
Сведений, на чем основано такое серьезное обвинение, нет — в деле Аллаярова присутствовал лишь один эпизод, который к тому же не нашел никакого подтверждения, несмотря на масштабные обыски в редакции в Екатеринбурге и дома у сотрудников агентства. Также совершенно незаконно звучит требование отказаться от своих адвокатов и навязывание так называемого государственного адвоката, ведь право выбрать защитника — это конституционное право каждого гражданина. Очевидно, что преследуется одна цель — при отсутствии доказательств лишить Дениса защиты.
Но Денис на это не согласился. Адвокаты заявили следователю отвод и направили жалобу в областную прокуратуру. В связи с происходящим я обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к парламентским партиям.
Сегодня этот же следователь задержала и не допускала адвокатов к Игорю Сергееву. Спасибо коллегам — они не дали скрыть этот факт, и защитники смогли к нему попасть. Но то, что следствие оказывает такое давление, вызывает у нас вопросы», — рассказала Козлова.
Игорь Сергеев был задержан утром 23 июля. Он проходит в качестве свидетеля по делу свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который уже больше месяца находится в СИЗО. Сергеев успел сообщить своим адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следкома, и после пропал — с ним не могли связаться ни его защитники, ни редакция.
Денис Аллаяров подозревается в получении от своего дяди информации о криминальных событиях в Свердловской области — к примеру, о драках или пожарах. Других эпизодов в деле Аллаярова нет. Перед арестом в головном офисе редакции и дома у нескольких журналистов прошли масштабные обыски. Подтверждений вины Аллаярова не обнаружено. Редакция URA.RU уверена в невиновности своего коллеги.
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