30 июля 2025

Чем отличились фигуранты дела о стадионе четырех губернаторов в Златоусте. Фото, видео

Челябинский суд вынес приговор по делу о стадионе четырех губернаторов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Азаматов и Татьяна Антонова приговорены к реальным срокам в колонии
Михаил Азаматов и Татьяна Антонова приговорены к реальным срокам в колонии Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска 31 июля вынес приговор фигурантам уголовных дел в челябинском минстрое: бывшему замминистра Татьяне Антоновой и бизнесмену Михаилу Азаматову. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. По итогу процесса, который длился без малого четыре года, их признали виновными в мошенничестве и взятках и отправили в колонию на 8,5 и шесть лет соответственно. Что известно о деле — в материале URA.RU.

Стадион четырех губернаторов

На фигурантов дела вышли в рамках расследования уголовного дела, выросшего из стройки биатлонного стадиона в Златоусте. Объект возводился на протяжении 10 лет и застал четырех губернаторов.

Стройку анонсировали еще в 2006 году при губернаторе Петре Сумине. Спустя пять лет, когда областью руководил Михаил Юревич, город был включен в федеральную программу. Обещали, что на строительство стадиона будут выделены деньги из федерального бюджета. Стройка же началась лишь в 2014 году, когда Борис Дубровский пробил в Москве финансирование на полмиллиарда рублей.

Стадион должен был открыться, по самым положительным отчетам, в 2018 году. Но сроки несколько раз переносили, что стало поводом для проверки Контрольно-счетной палаты. В итоге аудиторы выявили ряд хищений на стройке. Стадион же открылся лишь в мае 2022 года при губернаторе Алексее Текслере.

А стройка продолжилась

Между тем подрядчик в лице фирмы «Стройтранссоюз», директором которой был Азаматов, продолжал строительство и брал на себя все новые обязательства. Не достроив стадион, фирма взялась за строительство центра по шорт-треку в Челябинске на сумму в 370 млн рублей и нового конно-спортивного комплекса «Рифей», получив 196 млн рублей.

Разговорчивый фигурант

Первым, кто попал под следствие, стал Азаматов. Его задержали сотрудники УФСБ по региону в 2020 году. Коммерсант сразу согласился на сделку со следствием и рассказал о соучастниках преступления: Антоновой и занимавшем тогда должность главы ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове. Якобы он платил им за содействие в принятии работ.

Еще один несданный объект

Начав расследование, силовики выявили, что помимо махинаций при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, фигуранты проворачивали подобную схему и при возведении центра шорт-трека в Челябинске. Общая сумма ущерба превышала 40 млн рублей.

Коррупционный клубок

В ходе следствия силовики перетрясли все министерство строительства области. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел, под следствие попал другой замминистра Иван Белавкин, получивший в итоге 12 лет за коррупцию.

Также удалось выявить махинации при строительстве детского сада в Аше. По делу был задержан бизнесмен Евгений Юдин. Следствие считало, что он платил Абаимову за всеобщее покровительство. По итогу Юдина приговорили к девяти годам колонии, а на Абаимова завели еще одно дело.

Что известно об Абаимове и Антоновой

Абаимов работал главой ОГКУ «Челябоблинвестстрой» с апреля 2016 по апрель 2020 года. Антонова была назначена на пост замминистра в октябре 2019 года. В минстрое трудилась с 2014 года. До этого работала первым замглавы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского района и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Южноуральска. С госслужбы уволена в апреле 2022 года. Вину в совершенных преступлениях женщина не признала.

Недоделки и банкротство 

Компания «Стройтранссоюз» была зарегистрирована в апреле 2004 года. Фирма занималась строительством нескольких объектов в Копейске, причем допускала многочисленные нарушения контрактов. Последствием этого стали расторжения контрактов и несколько судебных исков в отношении компании со стороны мэрии. В июне 2023 года фирма была обанкрочена за долги перед ООО «Теплоэнергосбыт». Тогда же была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий.

Первый приговор

Первым под суд отправили Азаматова. Его признали виновным в хищении более 39 млн рублей при строительстве стадиона в Златоусте и приговорили к четырем годам колонии.

СВО вместо колонии

Один из фигурантов дела, Алексей Абаимов, не дождался приговора. В конце 2024 года он подписал военный контракт и убыл на СВО. Это решение позволило ему покинуть камеру СИЗО, в которой он пробыл около трех с половиной лет.

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Курчатовский райсуд Челябинска 31 июля вынес приговор фигурантам уголовных дел в челябинском минстрое: бывшему замминистра Татьяне Антоновой и бизнесмену Михаилу Азаматову. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. По итогу процесса, который длился без малого четыре года, их признали виновными в мошенничестве и взятках и отправили в колонию на 8,5 и шесть лет соответственно. Что известно о деле — в материале URA.RU. Стадион четырех губернаторов На фигурантов дела вышли в рамках расследования уголовного дела, выросшего из стройки биатлонного стадиона в Златоусте. Объект возводился на протяжении 10 лет и застал четырех губернаторов. Стройку анонсировали еще в 2006 году при губернаторе Петре Сумине. Спустя пять лет, когда областью руководил Михаил Юревич, город был включен в федеральную программу. Обещали, что на строительство стадиона будут выделены деньги из федерального бюджета. Стройка же началась лишь в 2014 году, когда Борис Дубровский пробил в Москве финансирование на полмиллиарда рублей. Стадион должен был открыться, по самым положительным отчетам, в 2018 году. Но сроки несколько раз переносили, что стало поводом для проверки Контрольно-счетной палаты. В итоге аудиторы выявили ряд хищений на стройке. Стадион же открылся лишь в мае 2022 года при губернаторе Алексее Текслере. А стройка продолжилась Между тем подрядчик в лице фирмы «Стройтранссоюз», директором которой был Азаматов, продолжал строительство и брал на себя все новые обязательства. Не достроив стадион, фирма взялась за строительство центра по шорт-треку в Челябинске на сумму в 370 млн рублей и нового конно-спортивного комплекса «Рифей», получив 196 млн рублей. Разговорчивый фигурант Первым, кто попал под следствие, стал Азаматов. Его задержали сотрудники УФСБ по региону в 2020 году. Коммерсант сразу согласился на сделку со следствием и рассказал о соучастниках преступления: Антоновой и занимавшем тогда должность главы ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове. Якобы он платил им за содействие в принятии работ. Еще один несданный объект Начав расследование, силовики выявили, что помимо махинаций при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, фигуранты проворачивали подобную схему и при возведении центра шорт-трека в Челябинске. Общая сумма ущерба превышала 40 млн рублей. Коррупционный клубок В ходе следствия силовики перетрясли все министерство строительства области. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел, под следствие попал другой замминистра Иван Белавкин, получивший в итоге 12 лет за коррупцию. Также удалось выявить махинации при строительстве детского сада в Аше. По делу был задержан бизнесмен Евгений Юдин. Следствие считало, что он платил Абаимову за всеобщее покровительство. По итогу Юдина приговорили к девяти годам колонии, а на Абаимова завели еще одно дело. Что известно об Абаимове и Антоновой Абаимов работал главой ОГКУ «Челябоблинвестстрой» с апреля 2016 по апрель 2020 года. Антонова была назначена на пост замминистра в октябре 2019 года. В минстрое трудилась с 2014 года. До этого работала первым замглавы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского района и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Южноуральска. С госслужбы уволена в апреле 2022 года. Вину в совершенных преступлениях женщина не признала. Недоделки и банкротство  Компания «Стройтранссоюз» была зарегистрирована в апреле 2004 года. Фирма занималась строительством нескольких объектов в Копейске, причем допускала многочисленные нарушения контрактов. Последствием этого стали расторжения контрактов и несколько судебных исков в отношении компании со стороны мэрии. В июне 2023 года фирма была обанкрочена за долги перед ООО «Теплоэнергосбыт». Тогда же была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий. Первый приговор Первым под суд отправили Азаматова. Его признали виновным в хищении более 39 млн рублей при строительстве стадиона в Златоусте и приговорили к четырем годам колонии. СВО вместо колонии Один из фигурантов дела, Алексей Абаимов, не дождался приговора. В конце 2024 года он подписал военный контракт и убыл на СВО. Это решение позволило ему покинуть камеру СИЗО, в которой он пробыл около трех с половиной лет.
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