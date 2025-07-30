Курчатовский райсуд Челябинска 31 июля вынес приговор фигурантам уголовных дел в челябинском минстрое: бывшему замминистра Татьяне Антоновой и бизнесмену Михаилу Азаматову. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. По итогу процесса, который длился без малого четыре года, их признали виновными в мошенничестве и взятках и отправили в колонию на 8,5 и шесть лет соответственно. Что известно о деле — в материале URA.RU.
Стадион четырех губернаторов
На фигурантов дела вышли в рамках расследования уголовного дела, выросшего из стройки биатлонного стадиона в Златоусте. Объект возводился на протяжении 10 лет и застал четырех губернаторов.
Стройку анонсировали еще в 2006 году при губернаторе Петре Сумине. Спустя пять лет, когда областью руководил Михаил Юревич, город был включен в федеральную программу. Обещали, что на строительство стадиона будут выделены деньги из федерального бюджета. Стройка же началась лишь в 2014 году, когда Борис Дубровский пробил в Москве финансирование на полмиллиарда рублей.
Стадион должен был открыться, по самым положительным отчетам, в 2018 году. Но сроки несколько раз переносили, что стало поводом для проверки Контрольно-счетной палаты. В итоге аудиторы выявили ряд хищений на стройке. Стадион же открылся лишь в мае 2022 года при губернаторе Алексее Текслере.
А стройка продолжилась
Между тем подрядчик в лице фирмы «Стройтранссоюз», директором которой был Азаматов, продолжал строительство и брал на себя все новые обязательства. Не достроив стадион, фирма взялась за строительство центра по шорт-треку в Челябинске на сумму в 370 млн рублей и нового конно-спортивного комплекса «Рифей», получив 196 млн рублей.
Разговорчивый фигурант
Первым, кто попал под следствие, стал Азаматов. Его задержали сотрудники УФСБ по региону в 2020 году. Коммерсант сразу согласился на сделку со следствием и рассказал о соучастниках преступления: Антоновой и занимавшем тогда должность главы ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове. Якобы он платил им за содействие в принятии работ.
Еще один несданный объект
Начав расследование, силовики выявили, что помимо махинаций при строительстве биатлонного стадиона в Златоусте, фигуранты проворачивали подобную схему и при возведении центра шорт-трека в Челябинске. Общая сумма ущерба превышала 40 млн рублей.
Коррупционный клубок
В ходе следствия силовики перетрясли все министерство строительства области. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел, под следствие попал другой замминистра Иван Белавкин, получивший в итоге 12 лет за коррупцию.
Также удалось выявить махинации при строительстве детского сада в Аше. По делу был задержан бизнесмен Евгений Юдин. Следствие считало, что он платил Абаимову за всеобщее покровительство. По итогу Юдина приговорили к девяти годам колонии, а на Абаимова завели еще одно дело.
Что известно об Абаимове и Антоновой
Абаимов работал главой ОГКУ «Челябоблинвестстрой» с апреля 2016 по апрель 2020 года. Антонова была назначена на пост замминистра в октябре 2019 года. В минстрое трудилась с 2014 года. До этого работала первым замглавы по вопросам инфраструктуры Еманжелинского района и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Южноуральска. С госслужбы уволена в апреле 2022 года. Вину в совершенных преступлениях женщина не признала.
Недоделки и банкротство
Компания «Стройтранссоюз» была зарегистрирована в апреле 2004 года. Фирма занималась строительством нескольких объектов в Копейске, причем допускала многочисленные нарушения контрактов. Последствием этого стали расторжения контрактов и несколько судебных исков в отношении компании со стороны мэрии. В июне 2023 года фирма была обанкрочена за долги перед ООО «Теплоэнергосбыт». Тогда же была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий.
Первый приговор
Первым под суд отправили Азаматова. Его признали виновным в хищении более 39 млн рублей при строительстве стадиона в Златоусте и приговорили к четырем годам колонии.
СВО вместо колонии
Один из фигурантов дела, Алексей Абаимов, не дождался приговора. В конце 2024 года он подписал военный контракт и убыл на СВО. Это решение позволило ему покинуть камеру СИЗО, в которой он пробыл около трех с половиной лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!