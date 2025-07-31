В Ленобласти объявлена опасность из-за атак беспилотников

В Ленобласти была объявлена опасность, связанная с появлением БПЛА в воздушном пространстве региона. Об этом сообщает Региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Внимание! Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — говорится в уведомлении РСЧС для жителей и гостей области. Ранее в одном из промышленных предприятий города Пензы произошло возгорание в результате атаки беспилотника. Кроме того, атакам БПЛА подверглись и другие регионы, в том числе Волгоградская, Воронежская и Ростовская области. Также зафиксированы случаи уничтожения дронов над Крымом. По информации Министерства обороны России, за последние сутки средствами ПВО было уничтожено 169 БПЛА.
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