Крымчан предупредили об ограничении интернета: где еще наблюдаются проблемы

В регионах России зафиксированы перебои в работе мобильного интернета и связи у операторов. Так, крымский оператор «Волна» уведомил абонентов о возможных ограничениях, объяснив это мерами безопасности. Подобные сбои отмечаются в Санкт-Петербурге, Мурманской области. Где еще в России наблюдаются перебои в работе интернета — материале URA.RU.
Санкт-Петербург
В Северной столице пользователи сталкиваются с проблемами доступа к региональным онлайн-сервисам. За последние сутки зафиксировано 3 604 жалобы, из них 248 поступили только за последний час, сообщается на сайте DownDetector. Основные проблемы касаются работы домашнего и мобильного интернета. Каждый четвертый случай связан с перебоями у «Ростелекома», также поступают жалобы на мобильных операторов.
Мурманская область
В регионе зафиксировано 536 жалоб за сутки, включая 251 только за последний час. Подавляющее большинство (83%) обращений связано с проблемами у «Ростелекома».
Архангельская область
Большинство обращений связано с нестабильной работой «Ростелекома» (78% обращений). Дополнительно абоненты отмечают сбои в телевизионном вещании.
Республика Крым
На полуострове зафиксировано 865 жалоб за сутки. На провайдер «Миранда-медиа» поступило 54% жалоб. Региональный оператор «Волна» официально сообщил о возможных ограничениях мобильного интернета «из соображений безопасности», подчеркнув, что сотовая связь работает нормально. Особенно остро проблемы ощущаются в Севастополе и центральной части Ялты, сообщают местные жители.
Кемеровская область
Власти Кузбасса объявили о планах по намеренному замедлению мобильного интернета в некоторых районах области. Это решение, по заявлению правительства региона, принято для повышения уровня безопасности. Жителям рекомендуют перейти на проводной интернет или Wi-Fi, использовать офлайн-карты и альтернативные способы оплаты. Экстренные службы (112) остаются доступными независимо от ограничений.
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