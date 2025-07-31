Крымчан предупредили об ограничении интернета: где еще наблюдаются проблемы

Оператор «Волна» предупредил об ограничениях интернета в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В работе крымских операторов наблюдаются сбои
В работе крымских операторов наблюдаются сбои Фото:
новость из сюжета
В России ограничивают работу мобильного интернета

В регионах России зафиксированы перебои в работе мобильного интернета и связи у операторов. Так, крымский оператор «Волна» уведомил абонентов о возможных ограничениях, объяснив это мерами безопасности. Подобные сбои отмечаются в Санкт-Петербурге, Мурманской области. Где еще в России наблюдаются перебои в работе интернета — материале URA.RU.

Санкт-Петербург

В Северной столице пользователи сталкиваются с проблемами доступа к региональным онлайн-сервисам. За последние сутки зафиксировано 3 604 жалобы, из них 248 поступили только за последний час, сообщается на сайте DownDetector. Основные проблемы касаются работы домашнего и мобильного интернета. Каждый четвертый случай связан с перебоями у «Ростелекома», также поступают жалобы на мобильных операторов.

Сбои в Санкт-Петербурге
Сбои в Санкт-Петербурге
Фото:

Мурманская область

В регионе зафиксировано 536 жалоб за сутки, включая 251 только за последний час. Подавляющее большинство (83%) обращений связано с проблемами у «Ростелекома».

Архангельская область 

Большинство обращений связано с нестабильной работой «Ростелекома» (78% обращений). Дополнительно абоненты отмечают сбои в телевизионном вещании.

Республика Крым

На полуострове зафиксировано 865 жалоб за сутки. На провайдер «Миранда-медиа» поступило 54% жалоб. Региональный оператор «Волна» официально сообщил о возможных ограничениях мобильного интернета «из соображений безопасности», подчеркнув, что сотовая связь работает нормально. Особенно остро проблемы ощущаются в Севастополе и центральной части Ялты, сообщают местные жители.

Сбои в Крыму
Сбои в Крыму
Фото:

Кемеровская область 

Власти Кузбасса объявили о планах по намеренному замедлению мобильного интернета в некоторых районах области. Это решение, по заявлению правительства региона, принято для повышения уровня безопасности. Жителям рекомендуют перейти на проводной интернет или Wi-Fi, использовать офлайн-карты и альтернативные способы оплаты. Экстренные службы (112) остаются доступными независимо от ограничений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В регионах России зафиксированы перебои в работе мобильного интернета и связи у операторов. Так, крымский оператор «Волна» уведомил абонентов о возможных ограничениях, объяснив это мерами безопасности. Подобные сбои отмечаются в Санкт-Петербурге, Мурманской области. Где еще в России наблюдаются перебои в работе интернета — материале URA.RU. Санкт-Петербург В Северной столице пользователи сталкиваются с проблемами доступа к региональным онлайн-сервисам. За последние сутки зафиксировано 3 604 жалобы, из них 248 поступили только за последний час, сообщается на сайте DownDetector. Основные проблемы касаются работы домашнего и мобильного интернета. Каждый четвертый случай связан с перебоями у «Ростелекома», также поступают жалобы на мобильных операторов. Мурманская область В регионе зафиксировано 536 жалоб за сутки, включая 251 только за последний час. Подавляющее большинство (83%) обращений связано с проблемами у «Ростелекома». Архангельская область  Большинство обращений связано с нестабильной работой «Ростелекома» (78% обращений). Дополнительно абоненты отмечают сбои в телевизионном вещании. Республика Крым На полуострове зафиксировано 865 жалоб за сутки. На провайдер «Миранда-медиа» поступило 54% жалоб. Региональный оператор «Волна» официально сообщил о возможных ограничениях мобильного интернета «из соображений безопасности», подчеркнув, что сотовая связь работает нормально. Особенно остро проблемы ощущаются в Севастополе и центральной части Ялты, сообщают местные жители. Кемеровская область  Власти Кузбасса объявили о планах по намеренному замедлению мобильного интернета в некоторых районах области. Это решение, по заявлению правительства региона, принято для повышения уровня безопасности. Жителям рекомендуют перейти на проводной интернет или Wi-Fi, использовать офлайн-карты и альтернативные способы оплаты. Экстренные службы (112) остаются доступными независимо от ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...