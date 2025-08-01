Визажист из ХМАО попал в приют для бездомных в Екатеринбурге

01 августа 2025 в 08:56 Размер текста - 17 +

Рамиль ставит перед собой амбициозные цели Фото: Размик Закарян © URA.RU Рамиль Аманов родился в Ханты-Мансийском автономном округе в 1998 году. Его жизнь с самого начала складывалась непросто: отец попал в тюрьму еще до рождения сына и участия в его судьбе не принимал. Мать воспитывала одиннадцать детей от разных мужчин, но справиться с такой нагрузкой не смогла. Когда Рамилю исполнилось шесть лет, органы опеки забрали его у матери. История юноши, который прошел путь от детдома до приюта для бездомных и не сдался — в материале URA.RU. Детство Рамилю 27 лет. Он родился в межнациональной семье: его отец — азербайджанец, а мать — русская. «Мама у меня, конечно, героиня — родила 11 здоровых детей. Но все дети появились на свет не в официальных браках, а просто от отношений, и у нас у всех разные отцы. Моего отца я не знал — его посадили в тюрьму еще до моего рождения. А мама с таким количеством детей, естественно, справиться не смогла, и в итоге я оказался в детском доме. Мне тогда было шесть. Кстати, маму я никогда не видел пьяной, но женщина она любвеобильная», — с улыбкой рассказывает Аманов. Уже в шесть лет Рамиль оказался в детском доме Фото: Размик Закарян © URA.RU Связь с родителями была практически утрачена. С матерью Рамиль не поддерживал отношения с пятнадцатилетнего возраста, а его попытки наладить контакт с отцом, который освободился из мест лишения свободы, не увенчались успехом. «Мы слишком разные», — отмечает он. Молодому человеку были чужды культурные и религиозные традиции семьи отца, и поддержки с его стороны он так и не получил. «Отца сильно возмущало, что у меня есть татуировки и тоннели в ушах — такого сына он не хотел видеть. Но я не могу быть другим, я такой, какой есть. К тому же религия мне в целом не близка. От меня ожидали, что я буду настоящим джигитом, но для этого ничего не сделали. Тогда я осознал, что как был один, так и остаюсь один», — рассказал Рамиль. Первые шаги во взрослую жизнь После выпуска из детского дома Рамиль решил стать визажистом. Обучение он проходил в Нефтеюганске под руководством опытного специалиста. «С юных лет меня привлекала возможность с помощью макияжа кардинально менять внешность женщин: превращать уставшую — в отдохнувшую, скромную — в настоящую королеву бала. Поэтому я и решил пойти этим путем: получил необходимые знания, начал работать, и довольно успешно», — рассказал он. Работая в сфере красоты, он быстро осознал, что для профессионального роста и достойного заработка необходимо двигаться дальше. В поисках новых возможностей Рамиль сначала переехал в Тюмень, а затем перебрался в Екатеринбург, рассчитывая реализовать себя в условиях крупного города. После выпуска из детского дома Рамиль выбрал профессию визажиста Фото: Размик Закарян © URA.RU Он признается, что поначалу искренне верил в свои силы и надеялся «покорить Екатеринбург», город, который показался ему крупным и обладающим особым характером. Однако, по его словам, нужных личных качеств для этого у него не оказалось, и он почувствовал себя сломленным. Он пытался работать в различных салонах, однако доходы оставались на среднем уровне, их хватало лишь на еду и оплату аренды жилья. Впоследствии он остался без работы, а финансовые запасы быстро истощились. Это привело к депрессивному состоянию, когда, по его словам, не оставалось сил ни на какие занятия, а апатия охватила всю его жизнь. Возможности работать уже не было, а ранее откладываемые средства практически закончились. «В итоге мне пришлось покинуть съемное жилье из-за отсутствия средств на оплату, и я оказался на улице. „Друзья“, на помощь которых он рассчитывал, от меня отвернулись — несмотря на то, что многие из них были вполне обеспеченными людьми. Все просто исчезли из моей жизни, ограничившись словами поддержки вроде „держись“ и „все наладится“, но от этого легче не становилось», — делится он своими переживаниями. «В течение двух месяцев я скитался по городу, ночуя в самых разных местах — на парковках и скамейках. Питался крайне скудно, из-за чего сильно похудел. В какой-то момент отчаяния у меня возникло желание покончить с собой, и попытка едва не завершилась трагедией, однако прохожие вовремя вмешались, а врачи смогли спасти мне жизнь». Испытания в большом городе В Екатеринбурге, оказавшись без средств к существованию и поддержки, Рамиль был вынужден обратиться за помощью в приют для бездомных. «Это было тяжелое решение, но другого выхода не было», — вспоминает он. Через интернет он нашел адрес приюта «Дари добро», где руководитель организации Ольга Бахтина ему помогла восстановить документы, предоставила временное жилье и оказала необходимую поддержку. В приюте он впервые за долгое время почувствовал поддержку и заботу Фото: Размик Закарян © URA.RU Этот опыт стал для Рамиля неожиданным уроком: впервые за долгое время он почувствовал, что не остался один на один со своими проблемами. В приюте он встретил людей, готовых помочь, несмотря на собственные трудности. «Я понял, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход, если не опускать руки», — говорит он. Руководитель фонда Ольга Бахтина отметила, что основной трудностью Рамиля является его чрезмерная доверчивость. По ее словам, молодой человек вырос без родительской заботы и любви, поэтому постоянно стремится найти людей, которые бы уделяли ему внимание, поддерживали и хвалили его. «Несмотря на то, что Рамиль уже взрослый, имеет привлекательную внешность и достойную профессию, внутренне он по-прежнему остается тем самым мальчиком, который в шесть лет оказался в детском доме. Я надеюсь, что произошедшая с ним ситуация станет для него важным жизненным уроком», — отметила она. «Я со своей стороны, готова оказать ему всю возможную поддержку». Планы и надежды При содействии приюта Рамилю удалось восстановить утраченные документы, после чего он вновь задумался о перспективах. Вскоре ему поступило предложение о трудоустройстве в Москве на должность риелтора с предоставлением жилья и стабильного дохода. Не упустить такую возможность он решил сразу, ведь у него уже имелся опыт в сфере недвижимости, а перспектива начать новую жизнь в столице показалась весьма привлекательной. Рамиль выражает благодарность приюту за предоставленную поддержку Фото: Размик Закарян © URA.RU Вместе с тем Аманов продолжает поддерживать связь с родным регионом: ему принадлежит квартира, полученная от государства как выпускнику детского дома. Он планирует привести жилье в надлежащее состояние и, возможно, продать его, чтобы создать финансовую подушку на будущее. «Я никогда не проживал в этой квартире, поскольку ее состояние изначально оставляло желать лучшего и требовало ремонта. Как только накоплю необходимую сумму, планирую провести там ремонтные работы, после чего, возможно, выставлю жилье на продажу или буду сдавать его в аренду. Пока окончательного решения я не принял, все это планируется в будущем», — сообщил он. В настоящее время Рамиль строит долгосрочные планы и не исключает возвращения домой, если обстоятельства в столице сложатся не в его пользу. Однако для него принципиально важно двигаться вперед и сохранять веру в собственные силы. «Я научился быть сильным, потому что у меня не было иного выбора. Теперь хочу использовать этот опыт, чтобы помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — подытожил Рамиль. Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Журналист URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рамиль Аманов родился в Ханты-Мансийском автономном округе в 1998 году. Его жизнь с самого начала складывалась непросто: отец попал в тюрьму еще до рождения сына и участия в его судьбе не принимал. Мать воспитывала одиннадцать детей от разных мужчин, но справиться с такой нагрузкой не смогла. Когда Рамилю исполнилось шесть лет, органы опеки забрали его у матери. История юноши, который прошел путь от детдома до приюта для бездомных и не сдался — в материале URA.RU. Рамилю 27 лет. Он родился в межнациональной семье: его отец — азербайджанец, а мать — русская. «Мама у меня, конечно, героиня — родила 11 здоровых детей. Но все дети появились на свет не в официальных браках, а просто от отношений, и у нас у всех разные отцы. Моего отца я не знал — его посадили в тюрьму еще до моего рождения. А мама с таким количеством детей, естественно, справиться не смогла, и в итоге я оказался в детском доме. Мне тогда было шесть. Кстати, маму я никогда не видел пьяной, но женщина она любвеобильная», — с улыбкой рассказывает Аманов. Связь с родителями была практически утрачена. С матерью Рамиль не поддерживал отношения с пятнадцатилетнего возраста, а его попытки наладить контакт с отцом, который освободился из мест лишения свободы, не увенчались успехом. «Мы слишком разные», — отмечает он. Молодому человеку были чужды культурные и религиозные традиции семьи отца, и поддержки с его стороны он так и не получил. «Отца сильно возмущало, что у меня есть татуировки и тоннели в ушах — такого сына он не хотел видеть. Но я не могу быть другим, я такой, какой есть. К тому же религия мне в целом не близка. От меня ожидали, что я буду настоящим джигитом, но для этого ничего не сделали. Тогда я осознал, что как был один, так и остаюсь один», — рассказал Рамиль. После выпуска из детского дома Рамиль решил стать визажистом. Обучение он проходил в Нефтеюганске под руководством опытного специалиста. «С юных лет меня привлекала возможность с помощью макияжа кардинально менять внешность женщин: превращать уставшую — в отдохнувшую, скромную — в настоящую королеву бала. Поэтому я и решил пойти этим путем: получил необходимые знания, начал работать, и довольно успешно», — рассказал он. Работая в сфере красоты, он быстро осознал, что для профессионального роста и достойного заработка необходимо двигаться дальше. В поисках новых возможностей Рамиль сначала переехал в Тюмень, а затем перебрался в Екатеринбург, рассчитывая реализовать себя в условиях крупного города. Он признается, что поначалу искренне верил в свои силы и надеялся «покорить Екатеринбург», город, который показался ему крупным и обладающим особым характером. Однако, по его словам, нужных личных качеств для этого у него не оказалось, и он почувствовал себя сломленным. Он пытался работать в различных салонах, однако доходы оставались на среднем уровне, их хватало лишь на еду и оплату аренды жилья. Впоследствии он остался без работы, а финансовые запасы быстро истощились. Это привело к депрессивному состоянию, когда, по его словам, не оставалось сил ни на какие занятия, а апатия охватила всю его жизнь. Возможности работать уже не было, а ранее откладываемые средства практически закончились. «В итоге мне пришлось покинуть съемное жилье из-за отсутствия средств на оплату, и я оказался на улице. „Друзья“, на помощь которых он рассчитывал, от меня отвернулись — несмотря на то, что многие из них были вполне обеспеченными людьми. Все просто исчезли из моей жизни, ограничившись словами поддержки вроде „держись“ и „все наладится“, но от этого легче не становилось», — делится он своими переживаниями. «В течение двух месяцев я скитался по городу, ночуя в самых разных местах — на парковках и скамейках. Питался крайне скудно, из-за чего сильно похудел. В какой-то момент отчаяния у меня возникло желание покончить с собой, и попытка едва не завершилась трагедией, однако прохожие вовремя вмешались, а врачи смогли спасти мне жизнь». В Екатеринбурге, оказавшись без средств к существованию и поддержки, Рамиль был вынужден обратиться за помощью в приют для бездомных. «Это было тяжелое решение, но другого выхода не было», — вспоминает он. Через интернет он нашел адрес приюта «Дари добро», где руководитель организации Ольга Бахтина ему помогла восстановить документы, предоставила временное жилье и оказала необходимую поддержку. Этот опыт стал для Рамиля неожиданным уроком: впервые за долгое время он почувствовал, что не остался один на один со своими проблемами. В приюте он встретил людей, готовых помочь, несмотря на собственные трудности. «Я понял, что даже в самой сложной ситуации можно найти выход, если не опускать руки», — говорит он. Руководитель фонда Ольга Бахтина отметила, что основной трудностью Рамиля является его чрезмерная доверчивость. По ее словам, молодой человек вырос без родительской заботы и любви, поэтому постоянно стремится найти людей, которые бы уделяли ему внимание, поддерживали и хвалили его. «Несмотря на то, что Рамиль уже взрослый, имеет привлекательную внешность и достойную профессию, внутренне он по-прежнему остается тем самым мальчиком, который в шесть лет оказался в детском доме. Я надеюсь, что произошедшая с ним ситуация станет для него важным жизненным уроком», — отметила она. «Я со своей стороны, готова оказать ему всю возможную поддержку». При содействии приюта Рамилю удалось восстановить утраченные документы, после чего он вновь задумался о перспективах. Вскоре ему поступило предложение о трудоустройстве в Москве на должность риелтора с предоставлением жилья и стабильного дохода. Не упустить такую возможность он решил сразу, ведь у него уже имелся опыт в сфере недвижимости, а перспектива начать новую жизнь в столице показалась весьма привлекательной. Вместе с тем Аманов продолжает поддерживать связь с родным регионом: ему принадлежит квартира, полученная от государства как выпускнику детского дома. Он планирует привести жилье в надлежащее состояние и, возможно, продать его, чтобы создать финансовую подушку на будущее. «Я никогда не проживал в этой квартире, поскольку ее состояние изначально оставляло желать лучшего и требовало ремонта. Как только накоплю необходимую сумму, планирую провести там ремонтные работы, после чего, возможно, выставлю жилье на продажу или буду сдавать его в аренду. Пока окончательного решения я не принял, все это планируется в будущем», — сообщил он. В настоящее время Рамиль строит долгосрочные планы и не исключает возвращения домой, если обстоятельства в столице сложатся не в его пользу. Однако для него принципиально важно двигаться вперед и сохранять веру в собственные силы. «Я научился быть сильным, потому что у меня не было иного выбора. Теперь хочу использовать этот опыт, чтобы помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — подытожил Рамиль. Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Журналист URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.