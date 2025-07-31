Пассажиры Turkish Airlines неделями ждут багаж и получают его разбитым

Пассажиры Turkish Airlines, вернувшиеся из Турции в Россию, столкнулись с массовыми задержками и повреждением багажа. Об этом рассказали очевидцы в беседе с telegram-каналами.
«На выдаче багажа нам сказали, что наш багаж остался в Турции, и нам сообщат, как только его доставят в аэропорт. Сегодня нам позвонили и сказали, что можем приехать и забрать, что мы с мужем и сделали. Но когда получили, он оказался весь разбитый. У других пассажиров тоже заметили повреждения багажа. Мы обратились к администрации, но нам сказали, что такое привёз перевозчик — Turkish Airlines», — рассказала Ксения, прилетевшая из Стамбула, в беседе с telegram-каналом Baza.
«Это был массовый сбой, багаж не прилетел с нескольких рейсов», — сообщил Андрей, прилетевший 23 июля. По его словам, ожидание багажа заняло более шести часов, а в зале выдачи работали всего три сотрудника на тысячи чемоданов.
Некоторые пассажиры отмечают отсутствие информации и поддержки от сотрудников аэропорта. Виктория, вернувшаяся из Анталии, рассказала, что была вынуждена оформлять заявление о пропаже багажа и возвращаться домой. На следующий день ее уведомили о прибытии чемодана, однако за выдачей пришлось стоять в очереди с восьми вечера до трех ночи. По ее словам, в это время пассажиры, среди которых были дети, не получали ни воды, ни объяснений о сроках выдачи.
Ранее сообщалось, что часть рейсов Turkish Airlines из Антальи прибывает в российские аэропорты Внуково и Пулково без багажа. Чемоданы доставляют с задержкой отдельными рейсами. Авиакомпания накапливает багаж и отправляет его раз в несколько дней, чтобы освободить место для дополнительного топлива из-за изменений в расписании аэропортов.
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