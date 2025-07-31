Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов

В России ввели новые пошлины и повысили старые для автовладельцев и мигрантов. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Подписанный главой государства документ вводит новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает ряд действующих. Закон опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, одним из основных изменений стало увеличение размера госпошлины за выдачу водительских удостоверений. Теперь за получение прав старого образца граждане заплатят четыре тысячи рублей вместо прежних двух тысяч, а за удостоверение нового образца — шесть тысяч рублей, что вдвое больше предыдущей суммы.
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