Вице-спикер челябинского заксобрания Карликанов выбыл из предвыборной гонки

Облизбирком снял с предвыборной гонки вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме.
«На повестке 120 заседания избирательной комиссии Челябинской области были вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года. Члены комиссии: исключили кандидата из единого списка партии „Единая Россия“ по выборам в ЗСО,» — уточнили в избиркоме.
Карликанов был зарегистрирован кандидатом в депутаты заксобрания региона по партийному списку «Единой России». Он находился в списке на высоком 11-м месте.
По сведениям URA.RU, решение Карликанова о выходе из предвыборной гонки связано с национализацией компании «Южуралзолото» (ЮГК). ЮГК была национализирована, поскольку владелец компании Константин Струков совмещал статус депутата ЗСО с ведением бизнеса.
Карликанов также является депутатом и бизнесменом. По данным базы СБИС, он является совладельцем в восьми и руководителем в трех компаниях. Совмещение двух статусов несет очевидные угрозы.
Карликанов избирался депутатом четыре раза — в 2005, 2010, 2015 и 2020 годах. С 2019 по 2020 годы был первым вице-спикером, с 2020-го по 2025-й — вице-спикером. В действующем созыве входит в комитет ЗСО по бюджету и налогам.
Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. 30 депутатов будут избраны по партийным спискам, такое же количество — по одномандатным округам. В эти же сроки пройдут выборы местных депутатов муниципальных собраний.
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