После национализации ЮГК экс-владелец «Челябинск-Сити» снимается с выборов

Вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов написал заявление о снятии с выборов в ЗСО. Эту информацию URA.RU подтвердили в облизбиркоме.
«Заявление о снятии с выборов поступило. Оно будет рассмотрено на заседании комиссии 31 июля», — уточнили в избиркоме.
По данным URA.RU, это решение Карликанова связано с национализацией компании «Южуралзолото» (ЮГК). ЮГК была национализирована в июле после иска Генпрокуратуры. Основанием для иска стало то, что мажоритарный акционер компании, а также вице-спикер ЗСО Константин Струков сочетал депутатскую работу с ведением бизнеса.
Карликанову 73 года. Он избирался депутатом заксобрания на протяжении четырех созывов подряд, начиная с 2005 года. С 2009 по 2020 годы — первый заместитель председателя законодательного собрания. В седьмой созыв ЗСО избрался по списку «Единой России».
В восьмой созыв Карликанов был выдвинут в июне по списку ЕР. В списке занимал 11-ю строчку, что практически гарантированно обеспечивало ему избрание депутатом. До национализации ЮГК намеревался избраться на новый срок. Об этом говорит то, что он был не только выдвинут, но и зарегистрирован кандидатом.
Бизнес Карликанова связан со строительной деятельностью. Он совладелец производственного объединения «Челябинск-стройиндустрия» («ЧелСИ»). Также, согласно базе Сбис, Карликанов является соучредителем и руководителем торгового дома «Челябобласнабсбыт», ООО «Стройкапитал», ООО «СИБ», ООО «Нерудпром», ООО «Капиталинвестстрой», ООО «Челябинвестстрой» и ООО «Строкомплект». Часть бизнеса записана на его дочь Юлию Александрову, которая также является руководителем ряда компаний.
Карликанов был владельцем бизнес-центра в областном центре «Челябинск-Сити». 23-этажный бизнес-центр был построен на пешеходной Кировке в 2007 году и до сих пор является самым высоким офисным центром в городе. Его высота со шпилем составляет 111 метров. Небоскреб был построен компанией Карликанова «ЧелСИ».
С момента постройки небоскреб был во владении компании ООО «Регионснабсбыт», принадлежащей Карликанову. В 2016 году здание было куплено компанией «Бизнес-Актив», которая принадлежала компании АО «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») Константина Струкова. В 2019 году здание перешло от ООО «Бизнес-Актив» в собственность к АО «ЮГК».
ООО «Регионснабсбыт» было признано банкротом, а компания «Южуралтранс», являвшаяся одним из ее кредиторов, в марте 2019 года обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с целью аннулировать сделки с продажами небоскреба. Однако требования кредиторов были отклонены, привлечению Карликанова к ответственности было отказано.
15 июля 2025 года «Челябинск-Сити» перешел в собственность государства после того, как Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации АО «ЮГК». Суд счел, что Струков, используя свое положение в органах госвласти, незаконно получил контроль над ЮГК. Карликанов на звонок корреспондента URA.RU не ответил.
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