Патриарх челябинской политики покидает заксобрание

Депутат законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов стал одним из старейших законодателей региона, оставляющих политическую деятельность. О том, что он написал заявление о снятии с выборов, стало известно 30 июля.
Патриархи заксобрания
Из нынешнего состава ЗСО больше проработали только депутаты Александр Журавлев (шесть созывов), Константин Струков (пять созывов) и Дмитрий Мешков (пять созывов), но двое последних уходят из политики. Струков на выборы не выдвинулся, отправив на них своего представителя Сергея Евтеева. После национализации ЮГК Евтеев также снялся с выборов. Мешков после национализации «Макфы» с предприятия уволился и в выборах в новый состав заксобрания не участвует. Он в ЗСО всегда был человеком «Макфы». Журавлев на нынешних выборах находится в предвыборном партийном списке ЕР, однако только на 32-м, очевидно непроходном месте. Сам Карликанов работал в ЗСО на протяжении четырех созывов, с 2005 года.
Причины ухода
По данным URA.RU, решение Карликанова о снятии связано с кейсом «Южуралзолота» (ЮГК). ЮГК была национализирована в июле после иска Генпрокуратуры. Основанием для иска стало то, что мажоритарный акционер компании, а также вице-спикер ЗСО Константин Струков сочетал депутатскую работу с ведением бизнеса. Советский райсуд Челябинска счел, что Струков, используя свое положение в органах госвласти, незаконно получил контроль над ЮГК. Карликанова, так же сочетавшего депутатский статус с руководящими постами в бизнесе, это не могло не обеспокоить.
«Челябинск-Сити»
Карликанов построил и был владельцем бизнес-центра «Челябинск-Сити». 23-этажный бизнес-центр был построен на пешеходной Кировке в 2007 году и до сих пор является самым высоким офисным центром в городе. Его высота со шпилем составляет 111 метров.
С момента постройки небоскреб был во владении компании ООО «Регионснабсбыт», принадлежащей Карликанову. В 2016 году здание было куплено компанией «Бизнес-Актив», которая принадлежала компании АО «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») Константина Струкова. В 2019 году здание перешло от ООО «Бизнес-Актив» в собственность к АО «ЮГК». 15 июля 2025 года «Челябинск-Сити» перешел в собственность государства после того, как Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации АО «ЮГК».
Что известно о Карликанове
Карликанову 73 года. В восьмой созыв ЗСО он был выдвинут в июне по списку ЕР. В списке занимал 11-ю строчку, что практически гарантированно обеспечивало ему избрание депутатом. До национализации ЮГК, состоявшемся в июле, намеревался избраться на новый срок. Он был не только выдвинут, но и зарегистрирован кандидатом, то есть представил в избирком все необходимые для избрания документы.
Бизнес Карликанова связан со строительной отраслью. Он совладелец восьми и руководитель трех фирм. Одна из самых известных компаний, принадлежащих Карликанову, — объединение «Челябинск-стройиндустрия» («ЧелСИ»). Часть бизнеса записана на его дочь Юлию Александрову, которая также является руководителем ряда компаний.
Банкротства и скандалы
Не все предприятия Карликанова были успешными. Так, ООО «Регионснабсбыт», владевшее бизнес-центром «Челябинск-Сити», было обанкрочено в 2014 году. В Арбитражный суд Челябинской области в 2023 году был подан иск о банкротстве завода тротуарной плитки «ЧелСИ», принадлежащего семье Карликанова.
Не обходилась деятельность компаний Карликанова и без скандалов. Кредиторы пытались отнять принадлежащий ему «Завод сухих строительных смесей» в поселке Федоровка. На шум и пыль от карьеров принадлежащих Карликанову фирм челябинцы жаловались председателю СКР Александру Бастрыкину. А внешний управляющий обанкроченного ООО «Стройкомплект», аффилированного с семьей Карликанова, Вадим Овсянников заявил, что был избит при попытке получить контроль над имуществом компании.
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