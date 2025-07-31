Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по одному вопросу

РФ и Лаос подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам
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Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам
Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по уголовным делам Фото:

Россия и Лаос заключили соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом стало известно во время официальной церемонии обмена подписанными документами.

«... подписали договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — сказали в ходе церемонии. Слова передает корреспондент URA.RU. Документ подписали министр юстиции России Константин Чуйченко и верховный народный прокурор Лаоса Сайсан Кодпхутхон.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сейчас осуществляет официальный визит в Россию. В среду, 30 июля, глава лаосского государства провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В четверг, 31 июля, состоялась встреча Сисулит с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, а также обсудили перспективы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

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Россия и Лаос заключили соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом стало известно во время официальной церемонии обмена подписанными документами. «... подписали договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — сказали в ходе церемонии. Слова передает корреспондент URA.RU. Документ подписали министр юстиции России Константин Чуйченко и верховный народный прокурор Лаоса Сайсан Кодпхутхон. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сейчас осуществляет официальный визит в Россию. В среду, 30 июля, глава лаосского государства провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В четверг, 31 июля, состоялась встреча Сисулит с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, а также обсудили перспективы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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