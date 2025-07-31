Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по одному вопросу

Россия и Лаос заключили соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом стало известно во время официальной церемонии обмена подписанными документами.
«... подписали договор между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — сказали в ходе церемонии. Слова передает корреспондент URA.RU. Документ подписали министр юстиции России Константин Чуйченко и верховный народный прокурор Лаоса Сайсан Кодпхутхон.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сейчас осуществляет официальный визит в Россию. В среду, 30 июля, глава лаосского государства провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В четверг, 31 июля, состоялась встреча Сисулит с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия, а также обсудили перспективы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
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