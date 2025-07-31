Путин говорил с лаосским президентом по-русски

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Путин рассказал, что часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке
Путин рассказал, что часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке Фото:

Часть официальных переговоров главы России Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке. Об этом сообщил сам российский лидер. Сисулит в свое время окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена.

«Это (российское образование лаосского президента — прим. URA.RU) позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также обменялись мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки. Также в рамках визита президент Лаоса преподнес России символический подарок — двух слонов. Эти животные будут переданы в Санкт-Петербургский зоопарк.

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Часть официальных переговоров главы России Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке. Об этом сообщил сам российский лидер. Сисулит в свое время окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. «Это (российское образование лаосского президента — прим. URA.RU) позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также обменялись мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки. Также в рамках визита президент Лаоса преподнес России символический подарок — двух слонов. Эти животные будут переданы в Санкт-Петербургский зоопарк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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