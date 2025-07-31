Житель Перми ударил полицейского после ложного вызова о готовящемся теракте

В Перми 39-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия к сотруднику полиции. Об этом информирует официальный telegram-канал регионального управления Следственного комитета.
«По данным следствия, вечером 26 мая 2025 года обвиняемый, находясь в квартире одного дома в Кировском районе Перми, из хулиганских побуждений позвонил на номер экстренной службы „112“ и сообщил о готовящемся террористическом акте. Следственно-оперативная группа отдела полиции незамедлительно выехала на место происшествия с целью проверки указанного сообщения. В ходе осмотра квартиры, в которой находился обвиняемый, утечка газа и взрывные устройства обнаружены не были», — уточнили в СК.
В ведомстве отметили, что во время проверки мужчина, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявил агрессию и умышленно ударил сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате правоохранитель получил физическую боль, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие собрало достаточную доказательную базу по обоим эпизодам, что позволило передать дело в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка отправили в колонию за ложное сообщение о бомбе и захвате заложников. В состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений он позвонил и сообщил в полицию, что он заложил бомбу в одном из баров Перми и взял людей в заложники.
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