31 июля 2025

Рубио оценил, как Медведев вступил в перепалку с Трампом из-за Украины

Рубио: Не уверен, отражают ли заявления Медведева о Трампе позицию Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева
Рубио прокомментировал перепалку Трампа и Медведева Фото:

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США и бывшего президента Дональда Трампа не скажутся на характере двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — подчеркнул Марко Рубио в эфире радиостанции Fox News Radio.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Медведева после его заявлений по поводу установленного Вашингтоном срока для РФ по урегулированию ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что подобные высказывания Медведева приближаются к «очень опасной территории». Американский лидер посоветовал российскому политику «следить за своими словами». Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США и бывшего президента Дональда Трампа не скажутся на характере двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — подчеркнул Марко Рубио в эфире радиостанции Fox News Radio. Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Медведева после его заявлений по поводу установленного Вашингтоном срока для РФ по урегулированию ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что подобные высказывания Медведева приближаются к «очень опасной территории». Американский лидер посоветовал российскому политику «следить за своими словами». Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...