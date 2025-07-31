Рубио оценил, как Медведев вступил в перепалку с Трампом из-за Украины

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США и бывшего президента Дональда Трампа не скажутся на характере двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я не уверен, что он выражает официальную позицию России, но он, безусловно, человек, занимающий официальный пост в России, который говорит подстрекательские вещи. Это нормально. Я не думаю, что это так или иначе повлияет на ситуацию», — подчеркнул Марко Рубио в эфире радиостанции Fox News Radio.
Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Медведева после его заявлений по поводу установленного Вашингтоном срока для РФ по урегулированию ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что подобные высказывания Медведева приближаются к «очень опасной территории». Американский лидер посоветовал российскому политику «следить за своими словами». Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
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