Telegram перестал работать у свердловчан

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе Telegram. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
По словам пользователей, у них не загружаются сообщения и медиафайлы. Проблемы фиксируются как в мобильной, так и в десктопной версиях. Сбой наблюдается также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Московской областях.
Ранее в Свердловской области массово перестал работать интернет. Из-за этого в одном из городов перестали принимать оплату по картам. Подробнее об ограничениях в работе интернета в регионе — в сюжете URA.RU
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