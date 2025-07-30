Из-за отключения интернета в свердловском городе перестали принимать оплату по картам. Фото

В Лесном из-за отключения интернета в автобусах принимают только наличные
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Проезд предлагают оплачивать за наличку или по QR-коду
Проезд предлагают оплачивать за наличку или по QR-коду Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

В Лесном (закрытый город Свердловской области) из-за отключения мобильного интернета в автобусах установили оплату проезда только за наличные или по QR-коду. Объявления с предупреждением расклеили в салонах транспорта.

«В связи с отсутствием мобильного интернета на территории городского округа Лесной оплата за проезд производится за наличный расчет или по QR-коду», — следует из объявления. Их расклеили в автобусах, которые принадлежат ООО «Авто-Плюс».

Жители еще одного закрытого свердловского города — Новоуральска — уже неделю живут с отключенным мобильным интернетом. Люди не могут заказать такси, доставку продуктов и забрать покупки с маркетплейсов.

Накануне в Свердловской области официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.

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В Лесном (закрытый город Свердловской области) из-за отключения мобильного интернета в автобусах установили оплату проезда только за наличные или по QR-коду. Объявления с предупреждением расклеили в салонах транспорта. «В связи с отсутствием мобильного интернета на территории городского округа Лесной оплата за проезд производится за наличный расчет или по QR-коду», — следует из объявления. Их расклеили в автобусах, которые принадлежат ООО «Авто-Плюс». Жители еще одного закрытого свердловского города — Новоуральска — уже неделю живут с отключенным мобильным интернетом. Люди не могут заказать такси, доставку продуктов и забрать покупки с маркетплейсов. Накануне в Свердловской области официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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