В Лесном (закрытый город Свердловской области) из-за отключения мобильного интернета в автобусах установили оплату проезда только за наличные или по QR-коду. Объявления с предупреждением расклеили в салонах транспорта.
«В связи с отсутствием мобильного интернета на территории городского округа Лесной оплата за проезд производится за наличный расчет или по QR-коду», — следует из объявления. Их расклеили в автобусах, которые принадлежат ООО «Авто-Плюс».
Жители еще одного закрытого свердловского города — Новоуральска — уже неделю живут с отключенным мобильным интернетом. Люди не могут заказать такси, доставку продуктов и забрать покупки с маркетплейсов.
Накануне в Свердловской области официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета. Это необходимо для усиления безопасности. О том, как жить без связи в регионе, URA.RU рассказало в отдельном материале.
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