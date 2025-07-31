31 июля 2025

Пользователи из нескольких регионов России массово жалуются на Telegram

DownDetector: в Telegram произошли массовые сбои
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи пожаловались на сбои в Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в Telegram Фото:

В работе популярного мессенджера Telegram произошли массовые сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

«Жалоб — много 4495 за час, 5735 за сутки. Санкт-Петербург 3%, Ленинградская область 2 %, Псковская область 2%, Московская область 2%», — говорится на портале DownDetector.

Согласно данным сервиса, за последний час среди пользователей поступило значительное количество обращений о проблемах с доступом. Основными причинами жалоб является неисправность в оповещениях, сбоях мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Ранее, 31 июля, по всей России наблюдались ошибки в работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир». Больше всего проблем отмечали жители Московской области.

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В работе популярного мессенджера Telegram произошли массовые сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector. «Жалоб — много 4495 за час, 5735 за сутки. Санкт-Петербург 3%, Ленинградская область 2 %, Псковская область 2%, Московская область 2%», — говорится на портале DownDetector. Согласно данным сервиса, за последний час среди пользователей поступило значительное количество обращений о проблемах с доступом. Основными причинами жалоб является неисправность в оповещениях, сбоях мобильного приложения, сайта и личного кабинета. Ранее, 31 июля, по всей России наблюдались ошибки в работе портала Госуслуги и платежных систем «Мир». Больше всего проблем отмечали жители Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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