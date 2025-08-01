В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом

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На месте пожара в Таганроге работают экстренные службы
На месте пожара в Таганроге работают экстренные службы Фото:

В Таганроге пожар в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщают местные соцсети. 

"В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом на улице Дзержинского 152/4. На месте работают экстренные службы", — сообщает telegram-канал "ЧП Таганрог".

Отмечается, что причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Этой ночью Таганрог подвергся атаке украинских дронов. По данным местных жителей, в небе над городом работали системы ПВО, сбивавшие вражеские БПЛА. Многочисленные взрывы напугали местных жителей.

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В Таганроге пожар в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщают местные соцсети.  "В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом на улице Дзержинского 152/4. На месте работают экстренные службы", — сообщает telegram-канал "ЧП Таганрог". Отмечается, что причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщается. Этой ночью Таганрог подвергся атаке украинских дронов. По данным местных жителей, в небе над городом работали системы ПВО, сбивавшие вражеские БПЛА. Многочисленные взрывы напугали местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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