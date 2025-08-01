В Таганроге пожар в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщают местные соцсети.
"В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом на улице Дзержинского 152/4. На месте работают экстренные службы", — сообщает telegram-канал "ЧП Таганрог".
Отмечается, что причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Этой ночью Таганрог подвергся атаке украинских дронов. По данным местных жителей, в небе над городом работали системы ПВО, сбивавшие вражеские БПЛА. Многочисленные взрывы напугали местных жителей.
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