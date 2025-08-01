В Северной Осетии предупредили о замедлении интернета

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В Северной Осетии предупредили о возможном замедлении мобильного интернета из-за режима беспилотной опасности
В Северной Осетии предупредили о возможном замедлении мобильного интернета из-за режима беспилотной опасности Фото:

Власти Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности на территории республики 1 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале. Он предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета и призвал горожан сохранять спокойствие.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперштаб работает круглосуточно и призвал жителей региона сохранять спокойствие.  Руководитель региона также уточнил, что все экстренные службы переведены в повышенную готовность, а жители могут ознакомиться с инструкциями по действиям в нештатных ситуациях на официальных ресурсах республики.

Режим беспилотной опасности в Северной Осетии объявляется не впервые. Ранее власти уже вводили такие меры из-за участившихся атак украинских беспилотников. Интернет в регионе также замедляли накануне

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Власти Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности на территории республики 1 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале. Он предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета и призвал горожан сохранять спокойствие. «В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперштаб работает круглосуточно и призвал жителей региона сохранять спокойствие.  Руководитель региона также уточнил, что все экстренные службы переведены в повышенную готовность, а жители могут ознакомиться с инструкциями по действиям в нештатных ситуациях на официальных ресурсах республики. Режим беспилотной опасности в Северной Осетии объявляется не впервые. Ранее власти уже вводили такие меры из-за участившихся атак украинских беспилотников. Интернет в регионе также замедляли накануне. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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