Британские наемники участвовали в неудачной попытке высадки на Тендровскую косу в Херсонской области, которую предотвратили российские военные. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», — рассказал собеседник РИА Новости. По данным источника журналистов, подготовка и выдвижение группы осуществлялись с территории города Очаков. В операции принимали участие бойцы, прошедшие специальное обучение, среди которых были британские наемники.
Ранее сообщалось, что противник проявляет значительную активность на черноморском побережье Херсонской области — особенно в районах Тендровской и Кинбурнской кос. По информации властей региона, украинские войска рассматривают возможность проведения масштабного десанта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее отмечал, что целью подобных операций ВСУ является создание громких инфоповодов без реальных военных результатов. Активность противника в этих районах фиксируется регулярно, однако российские военные подразделения продолжают контролировать ситуацию.
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