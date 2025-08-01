В четырех регионах России замедлили работу интернета: география ограничений

Власти нескольких регионов России сообщили о возможных перебоях мобильного интернета. Это происходит в связи с режимом беспилотной опасности. Так, например, на территории Северной Осетии возможно замедление мобильного интернета, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Также информация об ограничениях поступила и в других регионах, таких как Ставропольский край, Пензенская область, Приморский край и Республика Дагестан. Что известно о временных ограничениях мобильного интернета в российских регионах — в материале URA.RU.
Где введены ограничения
Северная Осетия
На территории Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в telegram-канале. Ограничение мобильного интернета происходит для обеспечения безопасности граждан.
Ставропольский край
Возможно ограничение в работе мобильного интернета в Ставропольском крае в связи с режимом беспилотной опасности. Информацию опубликовал глава города Кисловодска Евгений Моисеев.
Также глава города Ессентуки Владимир Крутников заявил, что в регионе возможны ограничения в работе мобильного интернета. «Возможны ограничения в работе мобильного интернета», — заявил Крутников.
Пензенская область
Помимо вышеперечисленных регионов, временные ограничения мобильного интернета введены и на территории Пензенской области. Информацию об этом опубликовал губернатор области Олег Мельниченко.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил Мельниченко. Информацию он выложил в telegram-канале.
Республика Дагестан
Поступила информация, что и в Республике Дагестан происходят ограничения мобильного интернета в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС Дагестана.
«Возможны перебои мобильного интернета», — указано в сообщении ведомства. Информация была опубликована в telegram-канале.
Власти Приморья разработали карту точек доступа Wi-Fi
В Приморье на фоне возможных ограничений мобильной связи было принято решение разместить карту с точками доступа WI-FI на сайте Правительства Приморского края. Отмечено, что это было сделано для того, чтобы минимизировать вынужденный дискомфорт жителей и предпринимателей. Также жители могут оставить обращение по поводу работы точек на платформе обратной связи. Подробная информация об этом опубликована в telegram-канале Министерство цифрового развития и связи Приморского края.
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