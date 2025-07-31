В Челябинске ритуальным агентам начали платить по 150 тысяч рублей

В Челябинске ритуальные агенты могут заработать до 150 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», специалист должен быть многозадачным и уметь сопереживать чужому горю.
«До 150 тысяч рублей может получать ритуальный агент. В задачи входит консультирование семьи покойного по вопросам похоронного обряда и оформления необходимых документов, координация работы физической команды, крематория и кладбища и другие вопросы», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Среди прочих обязанностей — контроль этикета для похоронного процесса и управление спокойствием семьи. График работы у агента будет свободным.
Среди других высокооплачиваемых вакансий в Челябинской области аналитики выявили позицию врача-ортодонта, заработная плата которого колеблется от 100 до 200 тысяч рублей. Специалисту потребуются высшее медицинское образование и сертификат по ортодонтии. Медику предложили гибкий график работы и возможность обучения у опытных коллег.
От 130 до 180 тысяч рублей смогут зарабатывать автомеханики, работающие с автомобилями корейского производства. Основные обязанности будут включать проведение техобслуживания, ремонт сложных узлов и агрегатов.
Моушн-дизайнеры будут получать до 150 тысяч рублей, создавая 2D- и 3D-анимацию для мультимедийных шоу. От соискателя ждут уверенного владения программами Adobe After Effects и 3D-графики, креативность и интерес к последним тенденциям в искусстве.
В «Зарплате.ру» сообщили URA.RU и про другие перспективные вакансии. Управляющий ресторанами на курорте «Увильды» сможет зарабатывать от 120 тысяч рублей, если будет эффективно управлять комплексом, увеличивать продажи, внедрять новое меню и карты бара, контролировать соблюдение стандартов качества и обслуживания. Претенденту на должность надо иметь опыт работы в ресторанной сфере от года. Но если его нет, то соискатель сможет попытать счастья при трудоустройстве в «ЧелябГЭТ», где есть нужда в водителях трамвая. Сотрудникам частично компенсируют питание в столовой, обеспечат дополнительное медстрахование, выдадут премии за безаварийную езду и предоставят общежитие иногородним. Можно работать по сменам или вахтой. Обещанная зарплата — до 105,6 тысячи рублей.
В списке оплачиваемых вакансий также оказалась позиция оператора сушильных установок кормоцеха на птицефабрике, доход которого составит 100 тысяч рублей. Специалисту придется настраивать сушилку и заниматься сушкой урожая зерновых культур.
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