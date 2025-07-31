31 июля 2025

Военный получил суровый приговор за жестокое убийство под Екатеринбургом

Суд в Сысерти отправил в колонию военного, убившего топором знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденный уже был судим Фото:

Суд отправил в колонию участника спецоперации РФ на Украине Сергея Невзорова за жестокое убийство жителя Сысерти (Свердловская область) Артема Морозова. Об этом URA.RU рассказала родственница убитого.

«Невзорова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима. Свою вину он признал», — сказала собеседница агентства. Кроме того, Невзоров обязан выплатить два миллиона рублей потерпевшим.

Трагедия произошла 22 ноября 2024 года. По предварительным данным, Морозов позвал Невзорова в гости. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Артем достал нож и нанес несколько ударов Сергею, а после добил топором. Тело Артема обнаружили на следующий день. После этого силовики задержали Невзорова в конюшне, где он поселился незадолго до убийства.

Невзоров ранее уже был судим. В 2017-м его посадили за угон, а в 2024-м за разбой, убийство и покушение на убийство двух лиц. Прошлым летом его приговорили к 18 годам лишения свободы, но он подписал контракт с МО РФ и уехал на фронт. Позже он вернулся в Сысерть в отпуск по ранению.

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Суд отправил в колонию участника спецоперации РФ на Украине Сергея Невзорова за жестокое убийство жителя Сысерти (Свердловская область) Артема Морозова. Об этом URA.RU рассказала родственница убитого. «Невзорова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима. Свою вину он признал», — сказала собеседница агентства. Кроме того, Невзоров обязан выплатить два миллиона рублей потерпевшим. Трагедия произошла 22 ноября 2024 года. По предварительным данным, Морозов позвал Невзорова в гости. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Артем достал нож и нанес несколько ударов Сергею, а после добил топором. Тело Артема обнаружили на следующий день. После этого силовики задержали Невзорова в конюшне, где он поселился незадолго до убийства. Невзоров ранее уже был судим. В 2017-м его посадили за угон, а в 2024-м за разбой, убийство и покушение на убийство двух лиц. Прошлым летом его приговорили к 18 годам лишения свободы, но он подписал контракт с МО РФ и уехал на фронт. Позже он вернулся в Сысерть в отпуск по ранению.
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