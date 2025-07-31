Газовиков, обвиняемых во взрыве дома в Нижнем Тагиле, отпустили из-под ареста

Следователи СКР смягчили меру пресечения мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газэкс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Их отпустили из-под домашнего ареста, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию.
«Следователи отказались выходить в суд для продления меры пресечения. В итоге фигурантам изменили ее на подписку о невыезде», — пояснил собеседник.
По версии следствия, сотрудники компании «Газэкс» причастны к трагедии, произошедшей 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле: тогда в результате частичного обрушения жилого дома на улице Сибирская погибли 11 человек, из них шестеро детей. Следователи полагают, что причиной ЧП стало недоброкачественное оказание услуг специалистами газовой службы.
Сегодня годовщина с момента трагедии. Этот день навсегда изменил жизни многих тагильчан, унеся жизни их родных и близких. Журналисты URA.RU ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий, чтобы донести до читателей атмосферу траурных мероприятий.
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