31 июля 2025

Газовиков, обвиняемых во взрыве дома в Нижнем Тагиле, отпустили из-под ареста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гривского (на фото), Алимова и Ерыкину оставили под подпиской о невыезде
Гривского (на фото), Алимова и Ерыкину оставили под подпиской о невыезде Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Следователи СКР смягчили меру пресечения мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газэкс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Их отпустили из-под домашнего ареста, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию.

«Следователи отказались выходить в суд для продления меры пресечения. В итоге фигурантам изменили ее на подписку о невыезде», — пояснил собеседник.

По версии следствия, сотрудники компании «Газэкс» причастны к трагедии, произошедшей 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле: тогда в результате частичного обрушения жилого дома на улице Сибирская погибли 11 человек, из них шестеро детей. Следователи полагают, что причиной ЧП стало недоброкачественное оказание услуг специалистами газовой службы.

Сегодня годовщина с момента трагедии. Этот день навсегда изменил жизни многих тагильчан, унеся жизни их родных и близких. Журналисты URA.RU ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий, чтобы донести до читателей атмосферу траурных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи СКР смягчили меру пресечения мастеру Максиму Гривскому и слесарям «Газэкс» Александру Алимову и Александре Ерыкиной, которых задержали после обрушения дома на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Их отпустили из-под домашнего ареста, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. «Следователи отказались выходить в суд для продления меры пресечения. В итоге фигурантам изменили ее на подписку о невыезде», — пояснил собеседник. По версии следствия, сотрудники компании «Газэкс» причастны к трагедии, произошедшей 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле: тогда в результате частичного обрушения жилого дома на улице Сибирская погибли 11 человек, из них шестеро детей. Следователи полагают, что причиной ЧП стало недоброкачественное оказание услуг специалистами газовой службы. Сегодня годовщина с момента трагедии. Этот день навсегда изменил жизни многих тагильчан, унеся жизни их родных и близких. Журналисты URA.RU ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий, чтобы донести до читателей атмосферу траурных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...