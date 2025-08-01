Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира за решение конфликтов

Власти Камбоджи собираются выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в урегулировании вооруженного конфликта с Таиландом. Об этом сообщил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол.
«Он должен получить Нобелевскую премию не только за его работу по урегулированию конфликта с участием Камбоджи, но также и в других регионах», — заявил вице-премьер. Его слова приводит газета Wall Street Journal.
Он отметил, что без участия американского лидера договориться о прекращении конфликта было бы крайне сложно. По его словам, правительство Камбоджи уже готовит обращение в Нобелевский комитет с предложением номинировать Трампа.
Ранее президент США заявил о беседе с руководителями Камбоджи и Таиланда, после чего страны договорились провести встречу для обсуждения условий перемирия. Трамп подчеркнул, что США не планируют заключать торговые соглашения с обеими странами до стабилизации ситуации на границе. По итогам переговоров в Куала-Лумпуре 29 июля стороны согласились на немедленное прекращение огня и проведение совместных консультаций военных командующих. Ожидается, что 4 августа состоится заседание совместного комитета по вопросам границ. Но при этом уже были зафиксированы случаи сорвать мирный процесс.
Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей началась 24 июля. В результате боевых действий с обеих сторон есть погибшие и раненые, среди которых — гражданские лица. По информации властей Таиланда, в результате камбоджийских ударов по пограничным провинциям погибли не менее 22 человек, более 140 получили ранения, а около 140 тысяч жителей были эвакуированы из опасных зон.
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