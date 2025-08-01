Группа Тату объявила о мировом турне, фанаты ждут песен со Стингом

Группа t.A.T.u. объявила о подготовке мирового тура при поддержке британского музыканта Стинга. Об этом участницы коллектива сообщили в официальных аккаунтах в соцсетях. В публикации солистки обратились к поклонникам на английском языке и анонсировали новые песни и концерты по всему миру.
«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Вы готовы к нашему возвращению?» — написали Юлия Волкова и Лена Катина в обращении к фанатам. Сообщения о предстоящем туре также репостнул в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) музыкант Стинг, который принимал участие в записи некоторых партий для новой виниловой пластинки t.A.T.u.
Ранее солистка группы Юлия Волкова объявила о воссоединении группы, опубликовав совместную фотосессию со своей коллегой Леной Катиной и поделившись планами о новых музыкальных проектах коллектива. Воссоединение t.A.T.u. уже привлекло внимание общественности: концерт группы в Ялте, запланированный на июль 2025 года, вызвал критику со стороны Госдумы из-за несоответствия традиционным ценностям и вопросов возрастных ограничений. Сама группа «Тату» прославилась по всему миру в начале нулевых. Помимо провокационных текстов песен внимание привлекало и эпатажное поведение самих солисток.
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