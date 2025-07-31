31 июля 2025

Бывший челябинский вице-губернатор Богашов обжаловал арест

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Александр Богашов не согласен с решением об аресте
Александр Богашов не согласен с решением об аресте Фото:
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Задержан бывший челябинский вице-губернатор Богашов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, обвиняемый в превышении полномочий, обжаловал решение о заключении под стражу. Информация появилась в базе данных Басманного райсуда Москвы.

«Обжаловано, 30.07.2025 года», — указано в базе суда. При этом срок вступления решения в силу был назначен на 29 число.

В карточке по делу управляющего делами правительства области Романа Менжинского, который также был арестован по делу, указано, что решение вступило в силу 29 июля. Апелляционной жалобы от его адвоката не поступало.

Третьим, кто фигурирует в деле о превышении полномочий, стал министр имущества области Эльдар Белоусов. Его, также как Богашова и Менжинского, отправили в СИЗО на два месяца. Он ждет апелляцию.

Богашова задержали в Москве сотрудники УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата СК. Они же заковали в наручники Менжинского и Белоусова (задержание проходило в Челябинске — прим. URA.RU). Всех обвинили в превышении должностных полномочий. Дело выросло из стройки и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, обвиняемый в превышении полномочий, обжаловал решение о заключении под стражу. Информация появилась в базе данных Басманного райсуда Москвы. «Обжаловано, 30.07.2025 года», — указано в базе суда. При этом срок вступления решения в силу был назначен на 29 число. В карточке по делу управляющего делами правительства области Романа Менжинского, который также был арестован по делу, указано, что решение вступило в силу 29 июля. Апелляционной жалобы от его адвоката не поступало. Третьим, кто фигурирует в деле о превышении полномочий, стал министр имущества области Эльдар Белоусов. Его, также как Богашова и Менжинского, отправили в СИЗО на два месяца. Он ждет апелляцию. Богашова задержали в Москве сотрудники УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата СК. Они же заковали в наручники Менжинского и Белоусова (задержание проходило в Челябинске — прим. URA.RU). Всех обвинили в превышении должностных полномочий. Дело выросло из стройки и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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